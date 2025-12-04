L'accusée a reçu plus de 30 000 francs suisses de la part des victimes. Image: Keystone

Attention à cette arnaque aux (faux) faux billets en Suisse

Une nouvelle version de l'arnaque au «faux neveux» a fait deux victimes âgées en Suisse alémanique. Une Suissesse de 32 ans était jugée cette semaine.

Rosmarie Mehlin / ch media

L'arnaque au «faux neveux» est désormais connue et ne cesse d'inquiéter. Un appel téléphonique est passé à une personne âgée, souvent une femme, au sujet d'un proche tombé dans une situation d’urgence, lequel nécessite de façon immédiate une importante somme d’argent, par exemple pour payer une caution.

Mais certains escrocs savent faire preuve d'imagination. Deux d'entre eux ont développé une nouvelle tactique grâce à laquelle ils sont parvenus à soutirer 18 000 francs à Elisabeth, une Argovienne alors âgée de 80 ans. En 2023, ils étaient également parvenus à dépouiller de 14 500 francs Martha, dix ans plus âgée, vivant dans un EMS zurichois.

Une approche efficace

Les deux dames avaient d’abord été appelées par un prétendu employé de leur banque, puis par un faux policier. L'homme les avait alors informées que des billets provenant de leur compte bancaire étaient soupçonnés d'avoir été falsifiés, et qu'il fallait les vérifier immédiatement.

Pour ce faire, il était nécessaire de remettre à une messagère une enveloppe contenant les montants dictés par le faux policier. Quelques heures plus tard, les deux femmes âgées avaient suivi les instructions et remis à une jeune femme deux enveloppes bien remplies; l’une à la porte de son appartement, l’autre directement dans sa maison de retraite.

Des instructions par WhatsApp

Lundi, en Argovie, cette jeune messagère a dû répondre, devant la présidente du tribunal Isabelle Stieger, des accusations d’escroquerie multiple et de blanchiment d’argent. Tanja, 32 ans, mince, élégante, joliment vêtue, les cheveux teints en blond, vit avec son mari et leurs deux enfants dans un canton voisin.

Elle a raconté que, lorsque son mari a voulu se mettre à son compte, elle a cherché, en plus de son activité professionnelle, un emploi accessoire.

Elle était alors tombée sur une petite annonce pour une activité de coursière. Comme l’a expliqué le mari de Tanja, cité comme témoin, son épouse recevait des missions par WhatsApp, mais celles-ci avaient presque toujours été annulées à la dernière minute, à l’exception des deux opérations précitées.

Un problème de mémoire et des regrets

Tanja, pour sa part, ne se souvient pas quand elle avait reçu les missions, seulement qu’elle s’était rendue une fois en Argovie et la deuxième fois à Zurich.La dame en Argovie lui avait remis l’enveloppe sans dire un mot, tandis que celle de la maison de retraite avait demandé si elle venait de la police ou du ministère public.

L'accusée a expliqué:

«Je ne découvrais où je devais apporter l’enveloppe qu’au téléphone, par un certain Monsieur Martin, lorsque j’étais déjà remontée dans ma voiture»

Répondant à la présidente du tribunal qui lui a demandé comment elle se sentait en s'exécutant, Tanja a répondu de façon claire:

«Pas bien! Je voulais seulement soutenir mon mari»

Elle a affirmé n’avoir jamais entendu parler de faux policiers ni avoir vérifié ce que contenaient les enveloppes, car, dans son activité professionnelle, cela était strictement interdit.

Acquittement et condamnation

Le procureur a requis une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans et une amende de 2000 francs. L'avocat de la défense a plaidé l'acquittement.

«Ma cliente n'a pas été capable de reconnaître le caractère délictueux de ses actes»

Le tribunal a acquitté Tanja concernant le cas d'Elisabeth. L'octogénaire, qui souffre encore psychiquement de ce qu’elle a vécu, avait été entendue au début de la procédure en tant que témoin. La juge a expliqué:

«D'après le dossier, elle n'a posé aucune question à Tanja à l'époque, par exemple sur ses fonctions et son poste, ce qui explique qu'une certaine négligence contributive ne puisse être exclue.»

La présidente a en revanche reconnu Tanja coupable dans le cas de Martha, et l’a condamnée à une peine de cinq ans de prison avec sursis et à une amende de 1500 francs.

La juge a déclaré:

«Le dol éventuel est clairement établi, Tanja aurait dû se rendre compte que quelque chose n’allait pas. Martha lui avait clairement demandé si elle venait de la police ou du ministère public.»

Traduit de l'allemand par Joel Espi