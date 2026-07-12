Un couple de retraités chute dans un talus à Soleure
Deux retraités ont fait une chute d'une trentaine de mètres samedi soir près de Günsberg, dans le canton de Soleure.
Un couple de personnes âgées a chuté dans un talus sur une trentaine de mètres samedi soir près de Günsberg (SO). La femme a été légèrement blessée, l'homme a subi des blessures de gravité moyenne.
L'accident s'est produit vers 19h00. Les deux retraités ont quitté un chemin forestier pour une raison inconnue et dévalé la pente, a annoncé dimanche la police soleuroise.
Grâce aux informations de témoins, les secours ont pu localiser et secourir les deux victimes dans la forêt. La femme a été hospitalisée en ambulance, son compagnon par hélicoptère. (tib/ats)
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