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Un couple de retraités chute dans un talus à Soleure

Une voiture de la police cantonale de Soleure.
L'accident s'est produit vers 19h00.Image: Police cantonale de Soleure.

Un couple de retraités chute dans un talus à Soleure

Deux retraités ont fait une chute d'une trentaine de mètres samedi soir près de Günsberg, dans le canton de Soleure.
12.07.2026, 14:4812.07.2026, 14:48

Un couple de personnes âgées a chuté dans un talus sur une trentaine de mètres samedi soir près de Günsberg (SO). La femme a été légèrement blessée, l'homme a subi des blessures de gravité moyenne.

L'accident s'est produit vers 19h00. Les deux retraités ont quitté un chemin forestier pour une raison inconnue et dévalé la pente, a annoncé dimanche la police soleuroise.

Grâce aux informations de témoins, les secours ont pu localiser et secourir les deux victimes dans la forêt. La femme a été hospitalisée en ambulance, son compagnon par hélicoptère. (tib/ats)

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