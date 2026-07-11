Coupe du monde 2026: Martin Pfister soutiendra la Suisse à Kansas City

Martin Pfister sera dans les tribunes pour soutenir la Suisse

Martin Pfister soutiendra l'équipe de Suisse depuis les tribunes du stade de Kansas City. Image: Keystone

L'équipe de Suisse sera soutenue par un invité de marque pour son quart de finale du Mondial face à l'Argentine. Le conseiller fédéral Martin Pfister est en route pour Kansas City.

Plus de «Suisse»

Le conseiller fédéral Martin Pfister va assister au quart de finale de l'équipe de Suisse face à l'Argentine. Dans une vidéo publiée par son département, le chef du département fédéral de la Défense, de la protection civile et des sports (DDPS) grimpait dans un avion à destination de l'Amérique du Nord en s'exclamant:

«En étant présent sur place, j’emporte un peu de la Suisse avec moi en Amérique. Hopp Schwiiz, Forza Svizzera, Allez la Suisse»

Le coup d'envoi du match entre l'Argentine et la Suisse est donné tôt dimanche matin, à 3 heures en Suisse. La rencontre se déroule à Kansas City. La Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football pour la première fois depuis 1954 et tentera de décrocher une place dans le dernier carré pour la première fois. (btr/ats)