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Parmelin démissionne ++ Une question de santé?
Le président de la Confédération, Guy Parmelin a organisé une conférence de presse inattendue ce vendredi 11h. Il a annoncé sa démission.
- Guy Parmelin a annoncé sa démission du Conseil fédéral ce vendredi.
- Il quittera son poste le 31 décembre au terme de son année présidentielle.
L'annonce de la démission 👇
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