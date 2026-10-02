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Guy Parmelin annonce sa démission, Conférence de presse EN DIRECT

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Parmelin démissionne ++ Une question de santé?

Le président de la Confédération, Guy Parmelin a organisé une conférence de presse inattendue ce vendredi 11h. Il a annoncé sa démission.
02.10.2026, 11:0202.10.2026, 11:25
Team watson
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  • Guy Parmelin a annoncé sa démission du Conseil fédéral ce vendredi.
  • Il quittera son poste le 31 décembre au terme de son année présidentielle.

L'annonce de la démission 👇

Vidéo: watson
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