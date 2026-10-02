En direct

Parmelin démissionne ++ Une question de santé?

Le président de la Confédération, Guy Parmelin a organisé une conférence de presse inattendue ce vendredi 11h. Il a annoncé sa démission.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Guy Parmelin a annoncé sa démission du Conseil fédéral ce vendredi.

Il quittera son poste le 31 décembre au terme de son année présidentielle.