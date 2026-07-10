Raoul Savoy est devenu une voix qui compte lors des grandes compétitions. Image: RTS

Ce consultant RTS sort de l'ombre: «Ce n'est pas une revanche»

Longtemps ignoré en Suisse, Raoul Savoy est devenu un expert reconnu pour ses analyses sur le service public. Mais il a dû se battre pour y arriver.

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On a beaucoup lu, vu et entendu Raoul Savoy depuis le début de la Coupe du monde et c'est mérité. Le Vaudois de 54 ans possède une expertise du football de sélection, en particulier africain, qu’aucun de ses collègues ne peut véritablement revendiquer. Avant de devenir le sélectionneur du Tchad, il a dirigé la République centrafricaine, la Gambie, le Swaziland et l’Ethiopie. Il était donc logique que les médias suisses sollicitent régulièrement son avis durant le Mondial et que la RTS l'intègre à son équipe de consultants. Pourtant, Raoul Savoy a dû se battre pour être reconnu dans son propre pays.

Le natif de Sainte-Croix, qui a aussi officié dans sept clubs de trois pays différents durant sa longue et riche carrière, n'a jamais eu sa chance sur le banc d'une équipe de Super League. Quand un journaliste de Tamedia l'a interrogé sur cette anomalie en 2023, le coach regrettait qu'aucun président ne se soit intéressé à lui.

«Je n’appartiens pas au sérail ni au système. Au début, j’en ai souffert. Je me suis depuis fait une raison. J’étais pourtant le client idéal pour Xamax. Dans ce milieu, il faut aussi savoir se vendre, ce que je ne sais pas faire. L’étiquette de baroudeur que l’on m’a collée joue aussi en ma défaveur.» Raoul Savoy cité par 24 Heures en 2023.

Trois ans plus tard, le technicien vaudois n'a toujours pas eu sa chance en Suisse mais sa cote de popularité est de plus en plus sérieuse. Déjà sollicité par la RTS lors du Mondial 2022 et l'Euro 2024, il a une nouvelle fois intégré le service public cet été pour la Coupe du monde 2026, avec cette fois plus de présence à l'antenne. Une forme de revanche? Pas du tout, assure-t-il.

«Je ne le vis pas ainsi. Si j’avais été invité sur les plateaux au moment du Mondial 2010, alors que je comptais déjà dix années d’expérience en Afrique et plusieurs succès, j’y aurais peut-être vu une forme de revanche. Mais aujourd’hui, ce sentiment n’existe plus. Ce qui me satisfait, c’est d’être interrogé sur un rôle que je connais intimement, celui de sélectionneur, et sur ces grands rendez-vous que sont les compétitions internationales.»

Raoul Savoy n'a bien sûr pas abandonné l'idée de devenir un jour entraîneur en Suisse. «Mais je n'en fais pas une obsession», assure-t-il, joint par téléphone après sa dernière intervention sur le plateau de la RTS pendant le Mondial. L'exposition médiatique dont il a bénéficié pendant le tournoi lui ouvrira-t-elle des portes en Suisse? Sa façon de voir et d'analyser le football a peut-être séduit un président de club.

«Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c’est que je ne le fais pas dans cet esprit-là. J’ai échangé avec d’autres entraîneurs, dans différents pays, devenus consultants pour des chaînes privées. Certains le faisaient surtout pour se montrer, se vendre, dans l’espoir de recevoir un coup de fil. Ce n’est pas ma démarche.Si je raisonnais ainsi, je ne serais ni naturel ni sincère. Je préfère donner des avis clairs, en accord avec ce que je pense réellement.»

Intervenir régulièrement dans le cadre d’un tournoi et en analyser les enjeux au fil des tours n’a fait que renforcer son désir de participer un jour à cette Coupe d’Afrique des nations dont il rêve tant. Ce ne sera sans doute pas pour la prochaine édition, le Tchad ayant été éliminé de la course à la CAN 2027, organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Mais Raoul Savoy a montré, depuis le début de sa carrière, qu’il avait les compétences et la détermination pour rebondir et s'imposer.