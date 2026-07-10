Ce consultant RTS sort de l'ombre: «Ce n'est pas une revanche»
On a beaucoup lu, vu et entendu Raoul Savoy depuis le début de la Coupe du monde et c'est mérité. Le Vaudois de 54 ans possède une expertise du football de sélection, en particulier africain, qu’aucun de ses collègues ne peut véritablement revendiquer. Avant de devenir le sélectionneur du Tchad, il a dirigé la République centrafricaine, la Gambie, le Swaziland et l’Ethiopie. Il était donc logique que les médias suisses sollicitent régulièrement son avis durant le Mondial et que la RTS l'intègre à son équipe de consultants. Pourtant, Raoul Savoy a dû se battre pour être reconnu dans son propre pays.
Le natif de Sainte-Croix, qui a aussi officié dans sept clubs de trois pays différents durant sa longue et riche carrière, n'a jamais eu sa chance sur le banc d'une équipe de Super League. Quand un journaliste de Tamedia l'a interrogé sur cette anomalie en 2023, le coach regrettait qu'aucun président ne se soit intéressé à lui.
Trois ans plus tard, le technicien vaudois n'a toujours pas eu sa chance en Suisse mais sa cote de popularité est de plus en plus sérieuse. Déjà sollicité par la RTS lors du Mondial 2022 et l'Euro 2024, il a une nouvelle fois intégré le service public cet été pour la Coupe du monde 2026, avec cette fois plus de présence à l'antenne. Une forme de revanche? Pas du tout, assure-t-il.
Raoul Savoy n'a bien sûr pas abandonné l'idée de devenir un jour entraîneur en Suisse. «Mais je n'en fais pas une obsession», assure-t-il, joint par téléphone après sa dernière intervention sur le plateau de la RTS pendant le Mondial. L'exposition médiatique dont il a bénéficié pendant le tournoi lui ouvrira-t-elle des portes en Suisse? Sa façon de voir et d'analyser le football a peut-être séduit un président de club.
Intervenir régulièrement dans le cadre d’un tournoi et en analyser les enjeux au fil des tours n’a fait que renforcer son désir de participer un jour à cette Coupe d’Afrique des nations dont il rêve tant. Ce ne sera sans doute pas pour la prochaine édition, le Tchad ayant été éliminé de la course à la CAN 2027, organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Mais Raoul Savoy a montré, depuis le début de sa carrière, qu’il avait les compétences et la détermination pour rebondir et s'imposer.