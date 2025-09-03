A l'étranger, On commercialise ses chaussures avec une croix suisse. montage watson

Le petit drapeau sur les baskets de Federer énerve à Berne

Le conflit larvé qui oppose la marque On aux autorités helvétiques reprend avec l'implication récente de la Chine.

L'usage de la croix suisse sur les produits commerciaux est fortement réglementé. Il garantit le lien entre une société et la Suisse, soit les valeurs que les consommateurs, ici et autour du monde, lui accordent: fiabilité, qualité et excellence, pour ne citer qu'eux.

«Le "Swiss made" fait vendre. Le bonus engendré par la marque suisse atteint jusqu’à 20% du prix de vente pour certains produits – et même jusqu’à 50% pour les articles de luxe – par rapport à des biens comparables d'autres origines». Portail PME du Seco

Si la Confédération écrit les mots ci-dessus, c'est parce que les règles sont claires:

«Au moins 60% du coût de revient (frais de R&D inclus) doivent être réalisés en Suisse. L’étape qui confère au produit ses caractéristiques essentielles doit également avoir lieu en Suisse.»

Si ce n'est pas le cas, il est strictement interdit d'apposer la croix suisse sur un produit. La fameuse marque de chaussures On contrevient à ce principe, puisqu'elle utilise le drapeau national alors qu'elle respecte pas le seuil des 60%.

Avec une production exclusivement réalisée au Vietnam et en Indonésie, On a l'interdiction d'utiliser l'emblème national sur ses baskets, sur le territoire helvétique, du moins. Mais il en va différemment à l'étranger où la firme, dont Federer est l'ambassadeur et actionnaire, continue d'apposer la croix.

Pour David Stärkle, directeur de Swissness Enforcement, c'est un grave ennui:

«Si nous laissons l’entreprise On garder des croix suisses sur ses baskets, nous rencontrerons un problème de crédibilité» Le Temps Cité par

Et c'est là que le bât blesse puisqu'On continue d'apposer la mention «Swiss Engineering» sur ses produits à l'étranger et y colle un petit drapeau à croix blanche, arguant que son département de recherche et développement occupe 300 personnes à Zurich.

Pour David Stärkle, toujours cité par «Le Temps», il y a des raisons au conflit avec la firme:

«On, célèbre entreprise d’origine suisse, peut comprendre que notre croix suisse doit être protégée à travers le monde. Elle a aussi la responsabilité, en prenant en compte les critères valables pour qualifier une marque de suisse, de préserver l’esprit et la réputation de la swissness, y compris à l’étranger. Sinon, c’est un mauvais signal pour d’autres entreprises à travers le monde.»

Et ce «mauvais signal» est renforcé par le fait que les autorités étrangères ne peuvent pas poursuivre les contrevenants sur la base des règlementations suisses. Soit un blanc-seing pour contrevenir aux règles à l'étranger?

Selon les informations de Blick, la situation pourrait changer. Les autorités helvétiques qui veillent à la «suissitude» auraient signalé le bébé de Roger Federer aux autorités chinoises et une enquête aurait été ouverte pour découvrir «dans quelles conditions le droit chinois autorise l’utilisation de la croix suisse sur des produits qui ne sont pas fabriqués en Suisse».



Interrogé par Blick, On prend la mouche et dénonce la démarche:

«L’action de Swiss Enforcement et de l’Institut de la propriété intellectuelle en Chine est un cas unique. Une entreprise suisse a été dénoncée à l’étranger par une association privée avec le soutien d’une autorité fédérale».

L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et Swissness Enforcement nient avoir engagé directement des démarches en Chine. Néanmoins, On aurait déjà reçu un courrier des autorités chinoises, Blick écrit encore qu'«une procédure paraît imminente.» (hun)