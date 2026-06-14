Le penalty accordé à la Suisse était-il valide? Un arbitre répond
Un faute sur Remo Freuler, un penalty sifflé pour la Suisse, puis l'ouverture du score signée Breel Embolo. C’est ainsi que l’action qui aurait pu conduire à la victoire de la Suisse restera inscrite dans les statistiques du match.
Mais ce but aurait-il dû être annulé pour hors-jeu? C’est l’hypothèse avancée par l’ancien arbitre de Bundesliga Thorsten Kinhöfer, consultant pour la chaîne allemande ZDF. A propos de l’attaque qui a conduit au penalty, il a déclaré:
L'ancien arbitre a toutefois nuancé:
Selon l’ancien arbitre de 57 ans, il est possible que la technologie ait connu une défaillance, empêchant l’arbitre du match, Said Martinez, de recevoir un signal indiquant que Remo Freuler se trouvait en position de hors-jeu. Thorsten Kinhöfer a avancé:
Et d'ajouter:
Et celle-ci a été sans équivoque: pas de hors-jeu, et penalty.
Les images issues de l’unique angle de caméra dont nous disposons permettent une autre lecture. On peut en effet estimer que Remo Freuler et le défenseur qatari se trouvaient sur la même ligne.
Grâce à ce penalty, la Suisse a obtenu l’avantage dès l’entame de la rencontre face à l’outsider du groupe B de la Coupe du monde. Mais le sort a frappé: le Qatar a égalisé en toute fin de match. (trad. joe/ram)