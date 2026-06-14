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Mondial 2026: le penalty accordé à la Suisse était-il valide?

Y'avait-il hors-jeu? Le débat fait rage.
Y'avait-il hors-jeu? Le débat fait rage. Keystone

Le penalty accordé à la Suisse était-il valide? Un arbitre répond

Comment expliquer que le hors-jeu de la Suisse n'ait pas été sifflé, avant qu'un penalty lui soit accordé? Un ancien arbitre international a une théorie.
14.06.2026, 00:0814.06.2026, 00:08

Un faute sur Remo Freuler, un penalty sifflé pour la Suisse, puis l'ouverture du score signée Breel Embolo. C’est ainsi que l’action qui aurait pu conduire à la victoire de la Suisse restera inscrite dans les statistiques du match.

Ca ne s'est pas terminé comme prévu 👇🏼

La Suisse se fait surprendre par le Qatar en fin de match

Mais ce but aurait-il dû être annulé pour hors-jeu? C’est l’hypothèse avancée par l’ancien arbitre de Bundesliga Thorsten Kinhöfer, consultant pour la chaîne allemande ZDF. A propos de l’attaque qui a conduit au penalty, il a déclaré:

«Je m’attendais à un hors-jeu»

L'ancien arbitre a toutefois nuancé:

«Les images donnent l’impression que le Suisse est devant le joueur qatari. Mais l’angle de la caméra est décalé»

Selon l’ancien arbitre de 57 ans, il est possible que la technologie ait connu une défaillance, empêchant l’arbitre du match, Said Martinez, de recevoir un signal indiquant que Remo Freuler se trouvait en position de hors-jeu. Thorsten Kinhöfer a avancé:

«Le système semi-automatique de détection du hors-jeu était censé être en service, mais il est possible qu’il soit tombé en panne»
Et vous, vous en pensez quoi?
Hors jeu! On n'est pas aveugles.0%
Pas du tout hors jeu. En toute bonne foi.0%
Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

Et d'ajouter:

«S’il n'a pas fonctionné, la décision prise sur le terrain serait maintenue»

Et celle-ci a été sans équivoque: pas de hors-jeu, et penalty.

Les images issues de l’unique angle de caméra dont nous disposons permettent une autre lecture. On peut en effet estimer que Remo Freuler et le défenseur qatari se trouvaient sur la même ligne.

Samedi soir, on jouait à New York

Le Mondial ne prend pas à New York pour une raison imprévue

Grâce à ce penalty, la Suisse a obtenu l’avantage dès l’entame de la rencontre face à l’outsider du groupe B de la Coupe du monde. Mais le sort a frappé: le Qatar a égalisé en toute fin de match. (trad. joe/ram)

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    «Ils nous insultaient et nous crachaient dessus»
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