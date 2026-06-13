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Il y a une surprise dans le onze suisse face au Qatar: suivez le match en direct
La Nati entre en lice à la Coupe du monde samedi à Santa Clara (21h00), contre l'adversaire le plus faible de son groupe. Un match à suivre en direct ici.
- Murat Yakin surprend pour le premier match de la Suisse à la Coupe du monde. Michel Aebischer et Denis Zakaria vont débuter contre le Qatar, au contraire de Johan Manzambi. Le système dans lequel va s'articuler la Suisse n'est toutefois pas encore clair.
- Première option, Zakaria joue latéral droit dans une défense à quatre, avec Ricardo Rodriguez (à gauche), Manuel Akanji et Nico Elvedi (défense centrale). Dans cette configuration, Michel Aebischer intégrerait le milieu de terrain un cran au-dessus de Granit Xhaka et Remo Freuler. Le trio Ruben Vargas - Breel Embolo - Dan Ndoye animera quoiqu'il arrive l'attaque helvétique.
- Deuxième option, Zakaria et Aebischer occupent le rôle de pistons avec une défense à trois Rodriguez-Akanji-Elvedi. Mais le capitaine de Monaco n'a encore jamais été testé à ce poste en équipe de Suisse. Il faudra attendre le coup d'envoi pour voir quelle option a été choisie par Murat Yakin.
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