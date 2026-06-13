Granit Xhaka et ses coéquipiers veulent «réussir le meilleur Mondial de l'histoire de la Suisse». Image: AP

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Il y a une surprise dans le onze suisse face au Qatar: suivez le match en direct

La Nati entre en lice à la Coupe du monde samedi à Santa Clara (21h00), contre l'adversaire le plus faible de son groupe. Un match à suivre en direct ici.

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