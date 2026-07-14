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Mondial 2026: la Nati célébrée par les fans à Zurich

Vidéo: watson

La Nati a été célébrée par ses fans à Zurich avec beaucoup d'émotion

Ce mardi à midi, l'équipe nationale de football a été accueillie à Zurich par des centaines de supporters, après son superbe parcours à la Coupe du monde.
14.07.2026, 15:4814.07.2026, 15:49
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler
Jérémie Crausaz
Yoann Graber
Yoann Graber

Mardi à midi, l'équipe de Suisse de football a été accueillie à Zurich par des centaines de supporters. Chez les internationaux helvétiques, la gratitude dominait – avec encore une pointe de déception. Les joueurs de l'équipe de Suisse venaient de passer près de onze heures dans les airs. Un vol charter d'Edelweiss Air les a ramenés directement de Kansas City à l'aéroport de Zurich, avant qu'ils ne rejoignent le centre-ville pour l'accueil officiel organisé sur la Turbinenplatz.

«Nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant le vol», a déclaré le gardien Gregor Kobel. Ce sont surtout les images des supporters et le soutien venu de Suisse qui resteront gravés dans sa mémoire:

«C'est fou de voir que des gens se lèvent à 3 heures du matin pour regarder nos matchs»

Les célébrations en vidéo

Vidéo: watson

Le capitaine Granit Xhaka a lui aussi mis en avant le soutien venu de Suisse et a remercié les personnes présentes:

«Ce n'est pas quelque chose d'acquis que tant de gens soient ici. Nous tenons à les en remercier»
Von links: Miro Muheim, Silvan Widmer, Gregor Kobel, Manuel Akanji und Zeki Amdouni schauen ein Video auf einem Screen beim Empfang der Schweizer Fussball Nationalmannschaft nach dem Aus im Viertelfin ...
Gregor Kobel (premier plan) et les Helvètes étaient émus devant les fans, mardi à Zurich.Image: keystone

Le sélectionneur Murat Yakin a, lui aussi, pris la parole:

«Nous aurions volontiers aimé rester une semaine de plus, mais c'est évidemment très agréable d'être accueillis de cette manière.»

Le tournoi a été difficile, a résumé Gregor Kobel. «Nous avions beaucoup d'ambitions et nous ressentions aussi la pression. Mais chacun a tout donné, et c'était formidable», a expliqué le gardien de la Nati. Il est encore un peu difficile de réaliser ce que cette équipe a accompli, a estimé Granit Xhaka. Avant d'ajouter:

«C'était un bon tournoi dont nous pouvons être fiers»
Embolo ovationné et très ému
Comment allait-être reçu Breel Embolo après son expulsion malheureuse contre l'Argentine? La réaction des fans: une ovation. Seuls Johan Manzambi et le capitaine Granit Xhaka ont suscité des applaudissements aussi nourris.

Les supporters sur la Turbinenplatz ont clairement fait comprendre à Embolo qu'ils ne lui en voulaient pas pour son carton rouge contre l'Argentine. Et cela a visiblement ému l'attaquant bâlois. Malgré ses efforts pour dissimuler ses émotions derrière des lunettes de soleil, il était évident qu'il commençait à pleurer.
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Breel Embolo était ému ce mardi à Zurich.Image: KEYSTONE

Murat Yakin s'est lui aussi dit fier de ses joueurs. Selon lui, on a vu que la Suisse avait été, dans l'ensemble, meilleure que le champion du monde en titre lors du quart de finale. «Cela montre que nous pouvons continuer à rêver», s'est montré convaincu le sélectionneur de la Nati.

Commentaire
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison

Les prochains matchs officiels de l'équipe de Suisse auront lieu en mars 2027, avec le début des qualifications pour l'Euro 2028 qui se disputera au Royaume-Uni et en Irlande.

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«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
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