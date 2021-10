Federer a son propre tram à Bâle

Image: sda

Federer à son propre tram à Bâle. La consécration?

Le champion de tennis a inauguré vendredi le «Federer-Express». La ville rend hommage à son enfant prodigue.

Est-ce la consécration ultime? Ou la preuve qu'une belle carrière se termine doucement? Roger Federer, l'enfant prodigue bâlois dispose, désormais, de son propre tram, le «Federer-Express». Les faits d'armes les plus marquants du tennisman y sont représentés et tout est bleu, comme un parcours (presque) sans nuage. On y voit, par exemple, les victoires de Federer en Grand Chelem et sa dernière consécration, en 2019, aux Swiss Indoors de Bâle (logique, on est dans la cité rhénane).

A l'intérieur du tram, les passagers apprendront également des détails sur la star du tennis. Les transports publics de la ville ont conçu le tramway en collaboration avec Roger Federer, qui a commenté avant de grimper à bord 👇:

«C'est un grand honneur pour moi d'avoir mon propre tramway à Bâle» Roger Federer

Cool ou pas d'avoir son propre tram? C'est la consécration suprême. C'est sympa, mais bien moins cool que d'avoir une pizza à son nom. Jamais vu un truc aussi ridicule.

L'épouse de Federer, Mirka, et ses parents ont également participé au voyage inaugural du tram. Quelques images 👇.