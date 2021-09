Sport

Tennis

Les 5 images du week-end de Roger Federer à la Laver Cup de Boston



Image: Laver Cup

Les 5 images du week-end de Roger Federer à la Laver Cup de Boston

Le Maître s'est déplacé en béquilles pour encourager l'équipe européenne lors de sa victoire (14-1) face au reste du monde. Une visite surprise qui a ravi ses fans et permis à Federer de renouer avec un circuit dont l'éloignement lui pèse.

Julien Caloz Julien Caloz Suivez-moi Se désabonner

L'apparition 🙌

Image: Instagram

Récemment opéré pour la 3e fois du genou, Roger Federer devait passer un week-end tranquille et reposant, les fesses calées dans un fauteuil moelleux et la jambe droite allongée sur un repose-pied. Il a finalement surpris tout le monde en voyageant (malgré ses béquilles) jusqu'à Boston pour assister à la Laver Cup, une compétition amicale opposant les Européens au reste du monde, et qu'il a lui-même contribué à créer.

Les explications du Maître «J’ai senti que c’était la chose à faire. Je voulais voir l’équipe, sentir que j’en faisais encore partie, comme de l’événement d’ailleurs. Je voulais revoir des amis que je n’avais pas vus depuis 2 ans donc j’ai décidé il y a 10 jours de venir, voir si c’était possible avec les béquilles et tout ça. Mes parents ont pu venir, «Seve» (ndlr: Séverin Lüthi), mon coach, aussi, donc je suis très excité et heureux d’être venu.»

La standing ovation 👏

Image: EPA

Installé au premier rang dans les tribunes du TD Garden, le Bâlois de 40 ans a été ovationné par la foule, qu'il a ensuite salué à son tour.

A standing ovation.



Good to see you back at the tennis, @rogerfederer 👋 #LaverCup pic.twitter.com/LYudl94m00 — ATP Tour (@atptour) September 24, 2021

«RF» reste de loin le tennisman le plus populaire du circuit. En décembre dernier et malgré une saison quasi-blanche, il avait été élu pour la 18e année consécutive (!!!!) joueur préféré des fans lors des ATP Awards 2020.

Le boulot 🤓

Image: Laver Cup

Roger Federer a donné quelques (rares) interviews lors de son passage aux Etats-Unis, revenant notamment sur la nécessité de sa récente opération. «Cette décision n'a pas été facile à prendre, car j'avais déjà subi deux opérations du genou l'année dernière, a-t-il témoigné. J'étais vraiment mécontent de la façon dont les choses se sont passées à Wimbledon. J'étais loin d'être là où je voulais être pour jouer au plus haut niveau. Mais j'ai fait de mon mieux et à la fin, à un moment donné, trop c'est trop. Maintenant, je dois juste y aller étape par étape. Je dois d’abord remarcher correctement, courir correctement, faire les déplacements latéraux et tout le travail d’agilité, et après ça, je pourrais revenir sur un court.»

Les copains 🤗

Image: Twitter

Le Rhénan a croisé une foule de vieilles connaissances à Boston, dont Andy Roddick. Les deux joueurs ont un riche passé commun, puisqu'ils se sont affrontés à 24 reprises (le score est de 21-3 en faveur de Federer). Leur partie la plus mémorable reste bien évidemment la finale de Wimbledon 2009. Cette année-là, «RF» avait remporté son 15e titre du Grand Chelem en écartant l'Américain au bout du bout du 5e set. Score final: 5/7, 7/6, 7/6, 3/6, 16/14.

Le cadeau 🎁

Roger Federer n'est pas reparti avec le trophée, mais avec un cadeau des Boston Bruins (NHL). La franchise de hockey sur glace lui a offert un maillot spécial floqué du numéro 21. Il y a deux façon de voir cet hommage: les plus cartésiens verront dans ce chiffre 21 une référence à l'année en cours, les plus fervents supporters du Maître un clin d'oeil à ce 21e titre du Grand Chelem qui ferait de Federer le détenteur absolu du record de sacres en Majeur.