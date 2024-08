L'administration coûterait de plus en plus cher aux Suisses

Une étude révèle que plus de 17% des employés travaillaient dans le secteur public en 2022, coûtant plus cher que les chiffres officiels l'indiquent.

Plus de «Suisse»

Selon une étude de l'Institut de politique économique suisse (IWP) de l'Université de Lucerne, plus de 17% de tous les employés travaillaient dans le secteur public en 2022, soit davantage que le chiffre officiel. Et l'administration coûte toujours plus cher.

Les statistiques officielles indiquent une part de 10%, comme l'a indiqué l'IWP mardi. La différence provient du fait qu'elles ne prennent pas en compte les entreprises publiques et proches de l'Etat comme la Poste et Swisscom.

L'administration suisse serait de plus en plus coûteuse. Image: Shutterstock

Etant donné que l'Etat externalise de plus en plus ses tâches à ces entreprises, il est important de les prendre en compte afin d'avoir un aperçu de l'évolution des dépenses administratives et des structures de l'emploi, selon l'IWP

Si l'on tient compte de ces entreprises, l'administration devient de plus en plus chère. Depuis le milieu des années 1990, les dépenses par habitant pour l'administration publique ont augmenté de 28% en tenant compte de l'inflation.

A propos de chiffres Le Conseil fédéral (encore) accusé de présenter des chiffres «trompeurs»

En comparaison avec les pays voisins et compte tenu du pouvoir d'achat, la Suisse se situe dans la moyenne avec environ 6500 francs de frais administratifs par habitant. Devant l'Autriche, mais derrière l'Allemagne.

Le nombre d'employés, en tenant compte des entreprises proches de l'Etat, a, en outre, augmenté plus fortement dans l'Etat que dans l'économie privée. (jah/ats)