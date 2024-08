Le Conseil fédéral (encore) accusé de présenter des chiffres «trompeurs»

Quant aux améliorations des rentes des bas et très bas revenus, elles seront très coûteuses. Pour un salaire mensuel de 3500 francs, la réforme entraîne une augmentation annuelle des cotisations LPP de 1500 à 2500 francs (selon l'âge), pour une retraite améliorée d'à peine 2000 francs par an, soit moins de 200 francs par mois de rente LPP supplémentaire. Le bilan de la réforme est donc déjà négatif pour des salaires mensuels de l'ordre de 3300 francs mensuels, estime l'USS.

Dans la brochure de votation, la Confédération affirme que les personnes actives avec un revenu annuel de plus de 70 000 francs, soit environ 5500 francs mensuels, seront pratiquement les seules à subir des baisses de rentes. Et que les jeunes salariés dont le salaire annuel se situe entre 25 000 et 40 000 francs toucheraient plus de 300 francs de rente par mois.

On sait combien de gens, en Suisse, ont votre prénom

Des dizaines de milliers de prénoms sont portés actuellement en Suisse, et tous n'ont pas la même popularité. Nos graphiques interactifs vous montrent où se situe le vôtre.

Cela fait plusieurs années que Noah, Liam, Mia et Emma se disputent la première place du classement des prénoms les plus donnés en Suisse. 2023 n'a pas fait exception: Noah reste le prénom le plus populaire chez les garçons (comme en 2022, 2021 et 2020). Chez les filles, c'est Mia qui arrive en tête (comme en 2021, 2020 et 2019).