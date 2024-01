Pendulaires suisses: combien sont-ils? Où vont-ils? Voici les graphes

La moitié utilise la voiture, 29% les transports publics et 18% y vont à pied ou à vélo. Voici les derniers chiffres de la pendularité en Suisse.

En Suisse, les pendulaires ont parcouru en moyenne 14 km pour aller au travail en 2022, une valeur assez stable. Mais ils sont toujours plus à se rendre dans un autre canton.

C'est quoi un pendulaire en fait?

Voici qui la Confédération considère comme «pendulaire»:

«Un personne active occupée de 15 ans et plus ayant un lieu de travail fixe situé hors de son bâtiment d'habitation. N'en font donc pas partie les personnes travaillant à leur domicile et les actifs occupés qui n'ont pas de lieu de travail fixe (par ex. les représentants commerciaux).»

La plupart des Suisses ne travaillent pas près de chez eux

Sur les 3,6 millions de pendulaires que compte le pays, 71% travaillaient à l'extérieur de leur commune de domicile. C'est nettement plus qu'en 1990 qui en recensait seulement 58%. La Suisse comptait alors 2,9 millions de pendulaires.

Aujourd'hui ils sont 19,4% à traverser les frontières cantonales, soit presque le double par rapport à il y a 30 ans, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés ce vendredi.

Quels sont les cantons où les gens pendulent le plus?

Si l'on s'intéresse à la Suisse romande, on peut observer que trois cantons: Valais, Fribourg et le Jura, présentent un solde négatif de pendulaires. Autrement dit, les travailleurs partent pour bosser ailleurs. A l'inverse, Neuchâtel, Vaud, Genève et Berne accueillent le plus de travailleurs venant d'autres cantons.

Cependant, la comparaison à l'échelle nationale montre que «Bâle-Ville et Zoug, par rapport à leur taille, attirent le plus grand nombre de pendulaires provenant d’autres cantons», indique l'OFS.

Comment les gens vont eu travail en Suisse?

Les pendulaires parcourent en moyenne 13,7 kilomètres pour arriver au travail et mettent en moyenne 30 minutes. Plus globalement, les flux de pendulaires relient les grandes villes de Suisse, sur l'axe du Plateau, de Zurich à Genève.

La moitié des pendulaires (50%) utilisent la voiture comme principal moyen de transport pour aller au boulot. Cette proportion est en très léger recul depuis 20 ans. Côté transports publics, les chiffres de l'OFS indiquent une très légère hausse:

Le train est utilisé par 16% (11,2% en 1990) des actifs.

est utilisé par 16% (11,2% en 1990) des actifs. Les bus par 13% (16,9% en 1990).

Pour la mobilité douce:

9% des personnes se rendent au travail à pied , légèrement moins qu'en 1990.

, légèrement moins qu'en 1990. 7% à vélo , une proportion qui n'a quasiment pas bougé.

, une proportion qui n'a quasiment pas bougé. En revanche, le vélo électrique progresse gentiment, passant de 1,5% en 2020, première année où la statistique donne des chiffres pour ce mode de transport, à 1,9% en 2022.

Dans quels cantons les gens se déplacent pour se former?

En sus des pendulaires mentionnés précédemment, «on trouvait en 2022 environ 0,7 million de pendulaires pour raisons de formation (élèves, apprentis et étudiants de 15 ans et plus)», indique l'OFS. Ces gens parcouraient en moyenne 20 km pour arriver à leur lieu de formation. «Ils utilisaient de préférence les transports publics pour se rendre à l’école ou à l’université. Le train et les transports publics routiers, mis ensemble, étaient cités par 68% de cette catégorie de pendulaires comme principaux moyens de transport», indique l'OFS.



Et voici ce que cela donne en graphe.

