Baisse des cas de grippe en Suisse: attention, il y a un piège

La vague de grippe se profile comme l&#039;une des plus importantes.
La baisse des cas de grippe s'explique par des retards de déclarations durant les Fêtes. Il vigilance reste donc de mise.

Vague de grippe en Suisse: le pire serait à venir

Malgré un léger recul des cas confirmés, la grippe saisonnière poursuit sa progression en Suisse. La vague 2025-2026 s’annonce particulièrement marquée.
07.01.2026, 14:5507.01.2026, 15:52

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) prévient: l'activité grippale va continuer d'augmenter. La vague de grippe 2025-2026 promet d'être l'une des plus importantes, et son pic n'aurait pas encore été atteint.

Pourtant, à la lumière des chiffres publiés par l'OFSP ce mercredi, la grippe saisonnière est en recul. Avec environ 3046 cas confirmés, cela représente 4,6% de moins par rapport à la semaine précédente.

Le pic infectieux toujours à l'horizon

Au cours de la semaine écoulée, 33,5 cas confirmés en laboratoire pour 100 000 habitants en Suisse et au Liechtenstein ont été signalés. Toutefois, cette baisse s'explique par des retards dans la déclaration des cas en raison des fêtes de fin d'année, a expliqué un porte-parole de l'OFSP.

Sur le plan régional, les taux d'incidence étaient les plus élevés à Schaffhouse (66,54), Bâle-Ville (61,57) et Jura (56,12). On trouve les plus bas à Appenzell Rhodes-Extérieures (8,82), Obwald (12,61) et Uri (15,68).

La Suisse perd des millions à cause de cette habitude médicale

Genève (22,59) et Fribourg (25,38) sont particulièrement épargnés. Les Vaudois (31,58) et les Valaisans (30,97) sont un peu plus nombreux à être malades, comme les Neuchâtelois (44,56).

VRS en hausse, Covid-19 en baisse

Toujours selon l'OFSP, après avoir diminué pendant les Fêtes, le nombre de consultations ambulatoires pour infections respiratoires aiguës est à nouveau en hausse.

Le virus respiratoire syncytial (VRS), très répandu, continue également de se propager en Suisse. La charge virale du VRS dans les eaux usées a continué d'augmenter dans de nombreuses régions. Selon l'OFSP, l'évolution actuelle de la charge virale du VRS dans les eaux usées est comparable à celle de la saison dernière.

Ils ont percé un mystère inquiétant du vaccin Covid

La vague de Covid-19 a quant à elle atteint son pic l'automne dernier, et le nombre d'infections diminue lentement depuis lors. Selon l'OFSP, les chiffres actuels sont similaires à ceux enregistrés il y a un an. (ysc/ats)

