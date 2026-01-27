Le modèle A6 Avant e-tron d'Audi est le meilleur, selon le TCS. Image: audi

Voici les meilleures voitures électriques pour familles vendues en Suisse

Le TCS a comparé 14 voitures électriques adaptées aux familles. Les conclusions du test montrent des «différences substantielles» entre les modèles.

Plusieurs éléments rentrent en ligne de compte au moment de choisir une nouvelle voiture. Le prix, bien évidemment, mais pas que: la consommation et l'autonomie représentent également des facteurs importants, encore plus lorsque le véhicule en question dispose d'un moteur électrique.

Or, il semblerait que les modèles les plus chers ne soient pas nécessairement les plus performants. C'est ce qui ressort d'un test mené par le Touring Club Suisse (TCS) sur 14 voitures électriques «adaptées aux familles».

La comparaison a été réalisée sur banc d’essai, à une température de 0°C et à une vitesse moyenne de 114 km/h. Le parcours, long de 580 kilomètres, a été reproduit à partir d’un itinéraire autoroutier réel, intégrant relief, variations de vitesse et conditions de circulation. L'objectif: simuler un «long voyage hivernal».

Les performances ont été évaluées selon trois critères, explique le TCS: l’autonomie effective, l’autonomie récupérée en 20 minutes en charge rapide et la consommation d’énergie. Ces variables ont ensuite été combinées pour former une note, allant de 0 à 100. Le résultat est le suivant:

«La comparaison met en évidence des différences substantielles entre modèles dès qu’il s’agit de longs voyages en hiver», écrit le TCS. Et d'ajouter:

«La simulation d’un trajet longue distance révèle que l’autonomie effective, la consommation et les performances de recharge rapide n’évoluent pas de manière homogène selon les véhicules» Le TCS

Le modèle A6 Avant e-tron d'Audi obtient le meilleur résultat, c'est-à-dire une note de 72. C'est également le véhicule ayant l'autonomie effective la plus élevée (441 kilomètres avec une seule recharge), suivi par le Model Y de Tesla (406 km). «Les modèles les mieux classés démontrent qu’un long trajet hivernal peut être réalisé avec un nombre d’arrêts limité», commente le TCS.

A l'autre bout du classement, on retrouve la BYD Sealion 7 Excellence AWD. «Malgré une batterie de grande capacité», indique le TCS, le véhicule chinois reste sous la barre des 300 kilomètres d’autonomie. Les modèles de Kia et Skoda dépassent ce seuil de peu, avec 311 et 315 km, respectivement.

«Les écarts de consommation expliquent une partie importante des différences d’autonomie observées», selon le TCS. Le Model Y de Tesla affiche la meilleure performance (22,2 kWh/100 km), suivi de près par l'Audi A6 Avant e-tron (23,2 kWh/100 km). Inversement, les voitures occupant le bas du classement affichent des valeurs dépassant les 30 kWh/100 km.

Finalement, les voitures d'Audi, Tesla et Volkswagen présentent les meilleurs résultats sur le plan de la recharge rapide.

Quels sont les prix?

Comme indiqué plus haut, ce classement «ne dépend pas du niveau de gamme», précise le TCS. «Les meilleurs résultats en hiver ne sont pas automatiquement liés au positionnement d’un véhicule», ajoute-t-on. En cause, la taille et le poids de certaines voitures, qui se retrouvent «pénalisées par une efficience insuffisante».

Cela se reflète dans les prix. Le modèle le mieux noté n'est, en effet, pas le plus cher de la liste. En effet, le plus onéreux, le Macan de Porsche (96 100 francs) n'arrive que 10e. Il faut tout de même débourser plus de 70 000 francs pour acquérir une Audi A6 Avant e-tron en Suisse.

Le Model Y de Tesla, qui se classe deuxième, est l'un des moins onéreux du classement (environ 50 000 francs) et coûte nettement moins cher que la BYD Sealion, pourtant dernière. La voiture chinoise revient un peu plus de 60 000 francs. (asi)