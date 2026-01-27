en partie ensoleillé-4°
DE | FR
burger
Suisse
voiture

TCS: voici les meilleures voitures électriques pour familles

Le modèle A6 Avant e-tron d'Audi est le meilleur, selon le TCS.
Le modèle A6 Avant e-tron d'Audi est le meilleur, selon le TCS.Image: audi

Voici les meilleures voitures électriques pour familles vendues en Suisse

Le TCS a comparé 14 voitures électriques adaptées aux familles. Les conclusions du test montrent des «différences substantielles» entre les modèles.
27.01.2026, 05:3527.01.2026, 05:35

Plusieurs éléments rentrent en ligne de compte au moment de choisir une nouvelle voiture. Le prix, bien évidemment, mais pas que: la consommation et l'autonomie représentent également des facteurs importants, encore plus lorsque le véhicule en question dispose d'un moteur électrique.

Or, il semblerait que les modèles les plus chers ne soient pas nécessairement les plus performants. C'est ce qui ressort d'un test mené par le Touring Club Suisse (TCS) sur 14 voitures électriques «adaptées aux familles».

La comparaison a été réalisée sur banc d’essai, à une température de 0°C et à une vitesse moyenne de 114 km/h. Le parcours, long de 580 kilomètres, a été reproduit à partir d’un itinéraire autoroutier réel, intégrant relief, variations de vitesse et conditions de circulation. L'objectif: simuler un «long voyage hivernal».

Les performances ont été évaluées selon trois critères, explique le TCS: l’autonomie effective, l’autonomie récupérée en 20 minutes en charge rapide et la consommation d’énergie. Ces variables ont ensuite été combinées pour former une note, allant de 0 à 100. Le résultat est le suivant:

«La comparaison met en évidence des différences substantielles entre modèles dès qu’il s’agit de longs voyages en hiver», écrit le TCS. Et d'ajouter:

«La simulation d’un trajet longue distance révèle que l’autonomie effective, la consommation et les performances de recharge rapide n’évoluent pas de manière homogène selon les véhicules»
Le TCS

Le modèle A6 Avant e-tron d'Audi obtient le meilleur résultat, c'est-à-dire une note de 72. C'est également le véhicule ayant l'autonomie effective la plus élevée (441 kilomètres avec une seule recharge), suivi par le Model Y de Tesla (406 km). «Les modèles les mieux classés démontrent qu’un long trajet hivernal peut être réalisé avec un nombre d’arrêts limité», commente le TCS.

A l'autre bout du classement, on retrouve la BYD Sealion 7 Excellence AWD. «Malgré une batterie de grande capacité», indique le TCS, le véhicule chinois reste sous la barre des 300 kilomètres d’autonomie. Les modèles de Kia et Skoda dépassent ce seuil de peu, avec 311 et 315 km, respectivement.

Cette ville romande est celle où il y a le plus de bouchons en Suisse

«Les écarts de consommation expliquent une partie importante des différences d’autonomie observées», selon le TCS. Le Model Y de Tesla affiche la meilleure performance (22,2 kWh/100 km), suivi de près par l'Audi A6 Avant e-tron (23,2 kWh/100 km). Inversement, les voitures occupant le bas du classement affichent des valeurs dépassant les 30 kWh/100 km.

Finalement, les voitures d'Audi, Tesla et Volkswagen présentent les meilleurs résultats sur le plan de la recharge rapide.

Quels sont les prix?

Comme indiqué plus haut, ce classement «ne dépend pas du niveau de gamme», précise le TCS. «Les meilleurs résultats en hiver ne sont pas automatiquement liés au positionnement d’un véhicule», ajoute-t-on. En cause, la taille et le poids de certaines voitures, qui se retrouvent «pénalisées par une efficience insuffisante».

Cela se reflète dans les prix. Le modèle le mieux noté n'est, en effet, pas le plus cher de la liste. En effet, le plus onéreux, le Macan de Porsche (96 100 francs) n'arrive que 10e. Il faut tout de même débourser plus de 70 000 francs pour acquérir une Audi A6 Avant e-tron en Suisse.

Le Model Y de Tesla, qui se classe deuxième, est l'un des moins onéreux du classement (environ 50 000 francs) et coûte nettement moins cher que la BYD Sealion, pourtant dernière. La voiture chinoise revient un peu plus de 60 000 francs. (asi)

Comment ces voitures ont-elles été choisies?
Les véhicules testés proviennent de 14 marques différentes et ont été sélectionnés parmi les modèles familiaux 100% électriques offrant une polyvalence compatible avec un usage familial, indique le TCS.
Plus d'articles sur la route
Voici où les prix des carburants sont les plus élevés en Suisse
Voici où les prix des carburants sont les plus élevés en Suisse
Tesla s'est fait avoir deux fois par le même hacker
Tesla s'est fait avoir deux fois par le même hacker
de Daniel Schurter
Voici où l'alcool au volant tue le plus: un canton romand se distingue
Voici où l'alcool au volant tue le plus: un canton romand se distingue
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Thèmes
Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale écrase une Tesla avec un char
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici quand seront les actions chez Migros et Denner dès février
Les grands distributeurs suisses décalent leurs périodes de rabais. Une décision qui a des conséquences pour les consommatrices et les consommateurs.
Couches, capsules de café ou lessive: dans les supermarchés suisses, il vaut souvent la peine d’attendre les actions et de profiter de rabais de 20, 30, voire 50%. Ce système s’est solidement installé au fil des décennies. Mais ces promotions XL temporaires ont aussi un effet secondaire: les prix traditionnels sont en général nettement plus élevés que dans les pays voisins.
L’article