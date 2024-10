Grégoire Junod et Florence Germond ont présenté un budget 2025 en amélioration. Keystone

Le budget 2025 de la Ville de Lausanne s'améliore, mais reste déficitaire

La Ville de Lausanne table sur un déficit de 62,3 millions de francs dans son budget 2025. Celui-ci prévoit notamment de nouvelles dépenses en matière d'accueil de jour des enfants avec la création de 330 places.

Plus de «Suisse»

C'est un budget «dans la moyenne» des années précédentes qui a été présenté mardi par le syndic Grégoire Junod et la municipale en charge des finances Florence Germond. Il reflète aussi une certaine «prudence», sachant que les comptes sont ensuite généralement bien meilleurs que prévu, «grosso modo à l'équilibre depuis 2013», a rappelé Grégoire Junod.

Bien que dans la continuité des années passées, ce budget 2025 présente une amélioration de 14,7 millions de francs par rapport à celui de 2024. Cela s'explique notamment par «la montée en puissance» du plan structurel d'amélioration financière. Un plan initié en 2022 et qui, pour sa troisième mouture, impacte favorablement le budget à hauteur de 10,3 millions.

Selon ce budget 2025, les charges atteignent 2,25 milliards, en hausse de 57,5 millions (+2,6%) par rapport au précédent budget. Cette croissance s'explique notamment par une hausse des amortissements (27 millions) et des indexations salariales (14 millions).

Meilleure offre pour l'accueil de jour des enfants

Les charges progressent aussi en raison de ce qui demeure une «priorité centrale», à savoir l'amélioration de l'offre pour l'accueil de jour des enfants. Cela fait plusieurs années que la Municipalité cherche à atteindre son objectif «d'une place pour chaque enfant» et cela se manifeste, à nouveau dans ce budget 2025, par des dépenses supplémentaires (+5,5 millions). Dans le détail, la capitale vaudoise prévoit de créer l'an prochain 78 places pour l'accueil préscolaire et 252 pour le parascolaire.

En matière d'effectifs, Lausanne compte 71 équivalents plein-temps (EPT) de plus dans son budget 2025, dont une grande majorité (63) sont liés au développement de l'accueil de jour.

Du côté des revenus, ils s'affichent à 2,18 milliards, soit 59,7 millions de mieux (+2,8%) qu'au précédent budget. L'évolution des recettes fiscales (+36,6 millions) s'avère particulièrement positive, preuve «d'une économie lausannoise résiliente et dynamique».

Avec l'accueil de jour, le climat constitue l'autre grand axe de la Municipalité. Cela se traduit par des investissements «historiquement élevés»: 325 millions bruts au total, dont environ 170 millions pour le climat. Ce montant couvre des investissements programmés pour la rénovation et l'extension des réseaux (notamment le chauffage à distance), l'assainissement des bâtiments ou la mobilité douce.

Le plan critiqué par le PLR

Les dépenses d'investissement englobent aussi d'importantes sommes pour le domaine de l'eau (71 millions), l'informatique (20 millions), les écoquartiers du projet Métamorphose (31 millions) ainsi que les bâtiments scolaires et infrastructures sportives (27 millions).

Le budget 2025 reprend «les fondamentaux» des années précédentes, a résumé Grégoire Junod. Il permet d'accompagner «une ville en croissance» et, malgré son déficit, parvient à présenter «une gestion rigoureuse» des charges, a-t-il affirmé.

Ce budget, concocté par une Municipalité largement dominée par la gauche (3 PS, 2 Verts, 1 POP, 1 PLR), n'est pas du goût du PLR. Dans un communiqué, les libéraux-radicaux lausannois regrettent que les revenus supplémentaires «ne servent pas à réduire le déficit ou résorber la dette». Selon eux, l'exécutif suit la logique du «prélever plus, dépenser plus et continuer à faire des déficits».

(ats)