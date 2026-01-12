en partie ensoleillé
Valérie Dittli épinglée dans un nouveau rapport

Selon Val
Valérie Dittli s'était vue retirer le Département vaudois des finances.Keystone

Une délégation du Grand Conseil vaudois a enquêté sur les problèmes au sein du Département des finances, autrefois aux mains de la ministre. Le management de cette dernière est fortement critiqué.
12.01.2026, 10:3512.01.2026, 10:44

La ministre vaudoise Valérie Dittli est épinglée par un rapport du Grand Conseil. Celui-ci révèle «des lacunes managériales, une défiance envers l'administration et des décisions insuffisamment assumées».

Ces problèmes ont «fragilisé le fonctionnement institutionnel et affecté le personnel», indique la délégation des commissions de surveillance, qui a mené l'enquête sur les problèmes au sein du Département des finances, autrefois en main de Valérie Dittli.

Demandes «inadéquates voire illégales»

Cette délégation avait été instituée en mars pour obtenir des éclaircissements sur un autre rapport de l'expert indépendant Jean Studer. Ce dernier a, lui aussi, relevé plusieurs dysfonctionnements au sein du fisc vaudois.

Voici combien Valérie Dittli a déjà coûté aux Vaudois

La délégation mentionne encore une conseillère d'Etat «insuffisamment préparée» pour assumer de telles tâches, des problèmes de communication ou des demandes «inadéquates voire illégales.» Le retrait des Finances à Valérie Dittli a permis «de pallier certaines difficultés», mais ne garantit pas «la stabilité». (jzs/ats)

