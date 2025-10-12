assez ensoleillé14°
Un bancomat a encore explosé en Suisse romande

Un bancomat a encore explosé en Suisse romande

Un distributeur de billets a été pris pour cible dans la nuit de samedi à dimanche à Delémont (JU). Deux motocyclistes ont été vues quittant les lieux précipitamment. On déplore de sérieux dégâts matériels.
12.10.2025, 13:49
Un bancomat Valiant a explosé peu après 4 heures du matin, indique dimanche dans un communiqué la police jurassienne. La porte d'accès à la zone du distributeur a volé en éclat, projetant des débris dans la rue sur plusieurs mètres. La police souligne que malgré la présence d'individus dans la zone, aucun blessé n'est à déplorer.

Les dégâts matériels sont en revanche importants à l'intérieur du bâtiment et dans les locaux jouxtant le bancomat. Un constat d'usage d’explosif a été effectué sur place par les services de la police cantonale, secondés par le Ministère public de la Confédération (MPC), les enquêteurs fédéraux de fedpol et des spécialistes de la police scientifique de Zurich.

Les investigations sont en cours sous la direction du MPC afin de déterminer les faits ainsi que le préjudice subi, écrit la police. Elle invite également toute personne ayant des éléments à apporter dans cette affaire à s'annoncer. (ats)

