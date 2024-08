Voici la meilleure bière sans alcool de Suisse

Une prestigieuse émission de la SSR a fait tester onze bières blondes sans alcool par des experts. Et voici les résultats.

Eau, malt et houblon: voici les trois ingrédients principaux qui composent la bière. Mais le résultat n'a de loin pas toujours le même goût. L'émission Kassensturz – très célèbre en Suisse alémanique – a fait tester les onze bières blondes sans alcool les plus vendues du par trois sommeliers diplômés en bière, un guide de brasseries et un professeur de technologie alimentaire. Ils ont évalué l'apparence, l'odeur, l'arôme, la structure, le goût et la note finale.

Résultat: c'est la Schützengarten – produite par la plus ancienne brasserie de Suisse, fondée en 1779 à Saint-Gall – qui a le plus convaincu le jury de Kassensturz et a obtenu la meilleure note globale avec 5,2.

La Schützengarten serait la meilleure bière sans alcool de Suisse. Image: watson

«Pour moi, cette bière sans alcool est un vrai plaisir, une vraie boisson désaltérante, très équilibrée dans tous ses composants», a commenté Madlaina Galli, sommelière diplômée en bière, pour expliquer le résultat exceptionnel de la bière saint-galloise.

Le brasseur – on aurait pu s'en douter –, se réjouit de ce bon résultat: «C'est le fruit de notre stratégie de qualité et prouve notre compétence dans le domaine de la production de bière», a lancé Reto Preisig, président de la direction de la brasserie:

«Notre équipe, composée de brasseurs expérimentés, donne chaque jour le meilleur d'elle-même, tant pour la production de bières avec alcool que pour celle de bières sans alcool.»

La bière sans alcool de Feldschlösschen a le moins convaincu le jury. Image: Keystone

On notera que la fameuse bière Non de Migros se glisse à la septième place du classement, juste au-dessus de la barre du «suffisant». Le jury lui a, en effet, octroyé la note «bon».

En revanche, la Feldschlösschen sans alcool et la Birra Moretti Zero de la maison Heineken ont obtenu de moins bons résultats. Les deux bières ont obtenu la plus mauvaise note globale avec 4,6, mais ont tout de même été classées comme «suffisantes».

La Moretti Zero a été pénalisée pour son «arrière-goût métallique», tandis que la mousse et le goût de la Feldschlösschen n'ont pas entièrement convaincu les experts. Feldschlösschen a pris connaissance du résultat, mais le porte-parole de Heineken n'a pas fait de commentaire à la SRF. (jah/pre)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder