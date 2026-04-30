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Crans-Montana: toujours des centaines de dossiers ouverts à la LAVI

Crans-Montana: toujours des centaines de dossiers ouverts à la LAVI

Plusieurs centres LAVI restent impactés après l'incendie du bar Constellation. Ces structures offrent une aide et des conseils gratuits. Elles gèrent à ce jour près de 700 situations, dont 400 en Valais.
30.04.2026, 17:0130.04.2026, 17:01
FILE - People stand around floral tributes and candles placed outside the sealed off Le Constellation bar in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, on Jan. 3, 2026, where a devastating fire left dead ...
Keystone

«Dès le 2 janvier, les victimes ont pris contact avec nous pour obtenir un soutien, être informées de leurs droits au niveau des aides juridiques, financières et psychologiques existantes», raconte Sonia Golay, responsable des centres LAVI valaisans.

«Des familles australiennes, belges, italiennes et françaises se sont renseignées pour être parties civiles et, plus globalement, pour savoir comment fonctionne une procédure en Suisse». S'y ajoutent les questions liées aux frais de transport et d'hébergement.

Dès janvier, les centres de consultation LAVI ont pu bénéficier de moyens supplémentaires accordés par le Conseil d'Etat, les effectifs passant de 10 à 15,4 EPT. La LAVI a déjà octroyé des aides financières pour environ 400 000 francs. (ats)

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