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Sunrise augmente ses prix

L'opérateur annonce une hausse de ses tarifs mobiles et Internet dès août 2026

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Les abonnés des services de télécommunications de Sunrise payeront leur abonnement plus cher à compter d'août prochain. L'opérateur zurichois annonce jeudi des hausses de prix pour les clients privés et commerciaux de 1,50 franc par contrat principal et de 75 centimes pour les abonnements multiples ou combinés.

Les hausses de prix concernent, l'ensemble des abonnements mobiles et internet, précise Sunrise. Pour ceux des marques Yallo et Lebara, les augmentations atteindront entre 50 centimes et 2 francs par mois, selon le type de contrat.

Les ajustements de prix s'appliqueront aussi bien aux abonnements existants qu'à ceux des nouveaux clients. Les particuliers et la clientèle commerciale concernés seront informés par écrit, via leur facture, à partir du 1er juin 2026.

Les offres spécifiques destinées à la clientèle commerciale et les solutions B2B sur mesure, ainsi que les offres des marques secondaires Swype et CHmobile, les offres Sunrise Prepaid et Home Security, les services supplémentaires (options) et les paiements échelonnés pour les appareils (plans de paiement) ne sont pas concernés par cette augmentation de prix. (jzs/ats)