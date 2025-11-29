assez dégagé
La cathédrale de Lausanne s'offre un éclairage tout neuf

A l'occasion de ses 750 ans, la cathédrale de Lausanne se pare d'un nouvel éclairage extérieur. Le dispositif, inauguré samedi, propose des ambiances lumineuses évolutives avant de s'éteindre en milieu de nuit.
A l&#039;occasion de ses 750 ans, la cathédrale de Lausanne se pare d&#039;un nouvel éclairage extérieur qui propose des ambiances lumineuses évolutives, avant une extinction au coeur de la nuit.
Keystone

Le nouvel éclairage met en valeur l'architecture de l'édifice moyenâgeux tout en respectant la biodiversité nocturne. Il permet de réduire la consommation électrique de plus de 60%.

Les ambiances lumineuses varient au fil des heures, allant d'une nuance ambrée en début de soirée à un blanc chaud plus intense avant une extinction au coeur de la nuit, détaille un communiqué. Les galeries du beffroi et de la tour-lanterne sont désormais sublimées par une tonalité plus chaleureuse, qui met en valeur la rose, le portail peint et le portail Montfalcon, qui entoure l'entrée.

L'inauguration officielle, réalisée dans le cadre de Bô Noël, a permis au public de découvrir le dispositif, qui a exceptionnellement tourné en boucle durant la soirée. Ce spectacle s'accompagnait d'un récit spécialement écrit pour l'occasion par Blaise Hofmann. Ce texte a été lu par la comédienne Fiamma Camesi et mis en valeur par les notes du guitariste Stéphane Blok. (ats)

