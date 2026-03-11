Les CFF ont enregistré un record et reconnaissent plusieurs «défis»

Les transports ferroviaires se disent très satisfaits de leur année 2025.

En 2025, les CFF ont enregistré taux d'affluence record, avec 1,43 million de passagers. Malgré 20 000 chantiers, la ponctualité du réseau a légèrement augmenté et la réorientation du trafic marchandises «suit son cours».

L'an dernier, 94,1% des trains sont arrivés à l'heure, contre 93,2% en 2024, annoncent les CFF mercredi. Le nouvel horaire pour la Suisse romande et un regroupement des travaux, effectués lors d'interruptions globales, ont participé à ce progrès, selon eux.

Si la demande a augmenté, les frais d'exploitation, de maintenance et d'énergie aussi. Les CFF constatent aussi un recul des produits du trafic marchandises.

L'entreprise a généré un bénéfice de 496 millions de francs, presque le double des 275 millions atteints en 2024. Mais il est dû à des «effets positifs uniques» et ne contribue ainsi pas à la réduction de la dette, note-t-elle.

Les CFF doivent encore se pencher sur divers défis, comme le retard des trains étrangers aux gares frontières. La sécurité reste aussi un «thème central» et préoccupant. La régie de transport écrit à ces sujets:

«Il reste des défis à relever: les trains en provenance de l’étranger accusent souvent un retard dans les gares-frontières telles que Bâle et Schaffhouse. La sécurité constitue également un thème central. Toutefois, le caractère de plus en plus violent des agressions vis-à-vis des collaboratrices et collaborateurs et la hausse du nombre de cyberattaques sont préoccupants. Les CFF ont renforcé la présence de la Police des transports, introduit des bodycams, lancé des campagnes de sécurité et investi systématiquement dans la résilience du système ferroviaire contre les cybermenaces.»

(ats/hun)