ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Les CFF ont enregistré un record en Suisse et ont des défis

Les CFF ont enregistré un record et reconnaissent plusieurs «défis»

Les transports ferroviaires se disent très satisfaits de leur année 2025.
11.03.2026, 09:4011.03.2026, 09:40

En 2025, les CFF ont enregistré taux d'affluence record, avec 1,43 million de passagers. Malgré 20 000 chantiers, la ponctualité du réseau a légèrement augmenté et la réorientation du trafic marchandises «suit son cours».

L'an dernier, 94,1% des trains sont arrivés à l'heure, contre 93,2% en 2024, annoncent les CFF mercredi. Le nouvel horaire pour la Suisse romande et un regroupement des travaux, effectués lors d'interruptions globales, ont participé à ce progrès, selon eux.

Si la demande a augmenté, les frais d'exploitation, de maintenance et d'énergie aussi. Les CFF constatent aussi un recul des produits du trafic marchandises.

Ce «colosse méconnu» rapporte gros aux CFF et ça indigne

L'entreprise a généré un bénéfice de 496 millions de francs, presque le double des 275 millions atteints en 2024. Mais il est dû à des «effets positifs uniques» et ne contribue ainsi pas à la réduction de la dette, note-t-elle.

Les CFF doivent encore se pencher sur divers défis, comme le retard des trains étrangers aux gares frontières. La sécurité reste aussi un «thème central» et préoccupant. La régie de transport écrit à ces sujets:

«Il reste des défis à relever: les trains en provenance de l’étranger accusent souvent un retard dans les gares-frontières telles que Bâle et Schaffhouse. La sécurité constitue également un thème central. Toutefois, le caractère de plus en plus violent des agressions vis-à-vis des collaboratrices et collaborateurs et la hausse du nombre de cyberattaques sont préoccupants. Les CFF ont renforcé la présence de la Police des transports, introduit des bodycams, lancé des campagnes de sécurité et investi systématiquement dans la résilience du système ferroviaire contre les cybermenaces.»

(ats/hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Au Royaume-Uni, des couples s'affrontent lors de la course du portage d'épousee 916
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Fribourg: un car postal en feu fait au moins 6 morts et 5 blessés
Un car postal a pris feu au centre de Chiètres. On compte plusieurs morts. La piste terroriste n'est pas privilégiée.
Six passagers ont perdu la vie et cinq ont été blessés mardi en fin d’après-midi lors de l’incendie d’un car postal dans le centre de Chiètres (ou Kerzers (FR)). Trois des blessés sont dans un état critique. Les causes ne sont pas encore élucidée, mais il existe une piste.
L’article