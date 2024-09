Swiss a hésité à rendre la classe éco inconfortable

La compagnie rénove sa première classe, ce qui entraîne des déséquilibres dans les appareils. La compagnie a tablé sur diverses solutions pour résoudre ce problème, avant de choisir d'alourdir le reste de l'avion avec des plaques de plombs. Ses employés ne sont pas contents.

Benjamin Weinmann / ch media

Le luxe cause bien des soucis: Swiss se voit contrainte d'installer des plaques de plomb dans quatorze avions pour contrebalancer sa nouvelle première classe. En effet, les sièges de sa clientèle la plus aisée déplacent le centre de gravité des Airbus de type A330 vers l'avant. Une correction est donc nécessaire à l'arrière.

Avant même que ces avions ne décollent, la révélation de la dernière édition de la Schweiz am Wochenende a fait le tour du monde: les portails d'information américains CNN, Yahoo, Business Insider, Fox Business et Bloomberg en ont parlé, ainsi que le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le Bild ou le Zeit.

Cette curieuse information, qui ne s'aligne pas du tout sur les efforts de durabilité de Swiss et d'autres compagnies aériennes, n'est pas non plus bien accueillie en interne. C'est du moins ce que laisse entendre une contribution Intranet de la filiale de Lufthansa, publiée samedi dans le sillage des articles qui ont fleuri dans la presse. Elle y expose en détail les raisons pour lesquelles l'entreprise estime que cette mesure est nécessaire.

A la fin de l'article, les employés de Swiss peuvent cliquer sur pouce vers le haut» ou «pouce vers le bas». Jeudi, le verdict du personnel de la compagnie aérienne semble clair: environ 50 personnes ont évalué l'article comme positif, 200 comme négatif. En d'autres termes, quatre employés de Swiss sur cinq ne sont pas satisfaits de cette mesure.

Swiss écrit dans son article que différentes alternatives ont été examinées pour optimiser le centre de gravité, comme par exemple «l'installation de davantage de sièges de classe économique à l'arrière de l'avion»:

«Nous avons écarté cette solution, car nous voulons également tenir compte du confort de nos passagers en classe économique».

Swiss aurait également pu modifier le portefeuille de destinations ou la capacité de fret des Airbus A330. «Mais ce n'était pas notre priorité».

Selon ses propres indications, Swiss est la seule compagnie aérienne à proposer une première classe sur tous ses avions long-courriers – à l'avenir également avec une ventilation et un chauffage individuels des sièges.

