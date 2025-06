Voici à quoi ressembleront les nouveaux avions Swiss. Image: swiss

Swiss dévoile ces nouveaux avions et c'est «une déclaration d'amour»

Swiss vient de présenter son nouvel avion. Il aura coûté des centaines de millions et rend hommage à la Suisse.

C'était un grand jour pour Swiss, ce 24 juin. A Toulouse, la compagnie helvétique, filiale de Lufthansa, a dévoilé les designs de sa nouvelle flotte d'Airbus A350-900. Baptisé «Wanderlust», cet habillage de la carlingue rend hommage à la Suisse, ses spécificités, sa culture et ses hauts lieux touristiques.

Image: swiss

Pour sa nouvelle flotte long-courrier, Swiss voulait «une galerie d'art volante». La compagnie s'explique:

«Derrière ce design se cache une déclaration d’amour à la Suisse – créative, ludique et riche en histoires. Des monuments emblématiques aux traditions culturelles, chaque illustration célèbre une facette unique de notre pays»

Image: swiss

Chaque section de l'avion célèbre une ville ou une région suisse spécifique. On peut ainsi voir, dans le désordre, le Palais des Nations et le Jet d'eau à Genève, Freddie Mercury ou le Château de Chillon, le Léopard d'or de Locarno, Art Basel et la fontaine de Tinguely à Bâle. Sans oublier des lacs, des montagnes et une marmotte.

Image: Swiss

Et tous ces designs sont l'œuvre d'un artiste suisse, écrit Swiss:

«Frédéric Siegel est réputé pour ses illustrations et animations uniques. Grâce à ses représentations créatives des différents motifs, Siegel a transformé le premier Airbus A350-900 de SWISS en la première galerie d'art volante au monde. Le fuselage et les nacelles de l'avion arborent à la fois tradition et modernité, le tout avec une touche créative et un clin d'œil léger.»

L'A350-900, un projet titanesque

Swiss a vu gros pour ce projet. A 300 millions d’euros l’unité au prix catalogue, la facture totale dépasse largement le milliard d’euros. Un montant probablement réduit grâce à des remises, Lufthansa ayant passé une commande de plus de 70 appareils. Swiss en recevra 10.

Image: swiss

Sur LinkedIn, Heike Birlenbach, directrice des opérations de Swiss, est enthousiaste:

«Aujourd’hui à Toulouse, notre tout premier Airbus A350-900 quitte le hangar d’Airbus à Toulouse, désormais vêtu de sa superbe livrée spéciale Wanderlust. Cet A350 représente l’avenir de notre flotte: performant, élégant et plein de caractère. Nous avons hâte de l’accueillir à Zurich cet été… et bientôt, dans les airs!»

Selon le constructeur, le nouvel A350 émet 25% de CO2 en moins que ses prédécesseurs et est deux fois moins bruyant. Un atout pour Swiss, engagée dans des objectifs de durabilité, mais aussi une réponse aux pressions réglementaires croissantes sur le secteur aérien.

