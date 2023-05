Bien que la nouvelle CCT de Swiss prévoyait des augmentations de salaire allant jusqu'à 18%, elle a été rejetée. Image: keystone

Voici pourquoi le personnel de cabine de Swiss pourrait faire grève

Le conflit pour de meilleures conditions de travail au sein de la plus grande compagnie aérienne suisse se poursuit. Le syndicat Kapers tire sur la sonnette d'alarme et dénonce la CCT existante. Les voyageurs pourraient en faire les frais.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Suisse»

En début d'année, la nouvelle convention collective de travail (CCT) que le syndicat Kapers avait négociée avec la compagnie aérienne Swiss a été rejetée lors d'une consultation des membres. Bien que le texte prévoyait pourtant des augmentations de salaire allant jusqu'à 18% (le salaire brut d'entrée devait passer de 3400 à 4000 francs), environ 65% des membres de Kapers qui ont participé au vote l'ont rejetée. Le syndicat va maintenant plus loin.

Mardi, Kapers a remis à Swiss la résiliation de la CCT actuelle, qui reste donc en vigueur jusqu'à fin avril 2024. C'est ce que confirme Jörg Berlinger, du syndicat, à CH Media. L'obligation de paix s'applique jusqu'à la fin de la convention, et il n'est pas certain qu'il y ait ensuite des grèves et toucher potentiellement les voyageurs. Il est en effet peu réaliste d'imaginer un arrêt de travail le 1er mai 2024, déclare Jörg Berlinger. Mais le conflit social n'est pas à exclure:

«C'est un moyen légitime de faire pression» Jörg Berlinger, du syndicat Kapers.

Le refus net de la nouvelle CCT a été pour la compagnie aérienne «un coup de fusil dans le dos», explique le syndicaliste. Kapers attend de Swiss qu'elle élargisse son mandat sur le plan financier lors des nouvelles négociations, c'est-à-dire qu'elle mette plus d'argent à disposition pour les augmentations de salaire.

Le syndicat estime en outre qu'il est important que ses collaborateurs puissent travailler volontairement jusqu'à l'âge de 65 ans. Aujourd'hui, la retraite à 62 ans est la règle.

Des thèmes comme la stabilité du tableau de service devraient également être rediscutés, selon Berlinger. Lors d'un vote organisé par Kapers, 85% des participants s'étaient prononcés en faveur de la résiliation de la CCT.

Swiss s'attend à un succès rapide

Mardi, les premiers entretiens pour une nouvelle CCT ont déjà été entamés avec la direction de Swiss, et un tour de table intensif devrait déjà suivre en juin. Interrogée, Swiss «prend acte» de la résiliation de la CCT.

«Indépendamment du résultat de cette votation, l'objectif de Swiss était et reste de pouvoir conclure le plus rapidement possible une nouvelle CCT en commun avec Kapers. C'est une grande priorité pour Swiss.» Silvia Exer-Kuhn, porte-parole de Swiss.

L'objectif est clair: Swiss veut «élaborer et mettre en œuvre le plus rapidement possible une CCT équilibrée qui apporte une plus-value claire à tous les Cabin Crew Members et améliore les conditions de travail».

La filiale de Lufthansa ne s'exprime pas sur la menace de grèves, mais rappelle que l'obligation de paix reste en vigueur jusqu'à fin avril 2024 et que toutes les conditions de travail resteront inchangées. Swiss part du principe qu'elle parviendra à un accord bien avant l'expiration de la CCT actuelle.

Frustration

Le personnel de cabine a accumulé beaucoup de frustration ces dernières années, notamment parce que Swiss a prononcé 330 licenciements dans son personnel de cabine pendant la crise de Covid-19. Trop de licenciements qui ont dû être corrigés par de nouvelles embauches.

Rien que l'année dernière, 1000 flight attendants ont été embauchés, selon le chef d'exploitation de Swiss Oliver Buchhofer. Une grande partie de l'équipage porte depuis quelque temps un pin's de protestation avec l'image d'un citron pour signifier qu'il a été pressé en matière de conditions de travail. (aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté par Noëline Flippe