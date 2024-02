Le National devrait alléger l'initiative sur le tabac

Le Conseil national devrait alléger jeudi la mise en œuvre de l'initiative sur le tabac. Contrairement au Conseil des Etats, la commission préparatoire veut autoriser la publicité dans la partie intérieure des publications imprimées qui sont principalement lues par des adultes.

En 2022, le peuple a accepté par 56,6% l'initiative «Enfants et jeunes sans publicité pour le tabac», qui vise à mieux lutter contre le tabagisme précoce. La révision de loi concrétise ce texte. Elle vise la presse écrite, les manifestations ouvertes aux jeunes et le parrainage.

Le Conseil des Etats veut interdire toute publicité dans la presse écrite. Le National pourrait renverser cette décision. La commission propose en effet d'exclure de l'interdiction les journaux et revues qui sont majoritairement vendus par abonnement et dont le lectorat est composé d’au moins 95% d'adultes.

Le comité d'initiative a déjà tiré la sonnette d'alarme, parlant d'un acte antidémocratique.

La Chambre du peuple doit aussi se prononcer sur d'autres points du projet. Notamment les indications de parrainage et de promotion ou la promotion directe et personnelle des cigares et cigarillos. (sda/ats)