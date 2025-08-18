beau temps26°
Agression

Arrestation de l'auteur présumé d'agressions sexuelles à Bienne

Arrestation de l'auteur présumé d'agressions sexuelles à Bienne

Un homme de 28 ans accusé de plusieurs agressions sexuelles dans la ville de Bienne a été arrêté par les autorités bernoises.
18.08.2025, 12:2218.08.2025, 12:23
Un homme soupçonné d'avoir harcelé et agressé sexuellement plusieurs femmes en l'espace de deux heures le 17 juillet à Bienne a été arrêté. L'auteur présumé de ces agressions, âgé de 28 ans et domicilié dans le canton de Berne, a été arrêté jeudi dernier et placé en détention provisoire.

Les victimes avaient pu se défendre et avaient réussi à mettre leur agresseur en fuite. Une première femme avait été abordée dans une forêt à Bienne par un homme qui l'avait agressée sexuellement et physiquement. Elle avait pu se défendre en criant fort, mettant l'agresseur en fuite.

Un inconnu agresse sexuellement 3 femmes à Bienne

Trois agressions

Environ une heure plus tard, une autre femme avait été victime d’une agression sexuelle. Deux heures plus tard, la police était informée d’une troisième agression. Une autre annonce, relative à un cas similaire survenu à Bienne le 16 ou le 17 juillet 2025, avait également été reçue ultérieurement.

Grâce notamment à des informations fournies par la population à la suite de l'appel à témoins, un suspect a été interpellé, ont indiqué lundi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland. (ats)

