Twint est très populaire en Suisse. Image: Sandra Ardizzone

Twint annonce une grande nouveauté pour 2027

Fort de plus de six millions d’utilisateurs, Twint poursuit son développement avec une solution de prélèvement direct prévue en 2027. Cette dernière a pour but de simplifier les paiements récurrents.

Pascal Michel / ch media

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La solution de paiement Twint compte déjà plus de six millions d'utilisateurs. L'entreprise veut désormais poursuivre sa croissance, avec une nouvelle offre. Dès 2027, Twint proposera une solution numérique pour les prélèvements automatiques, c'est-à-dire pour les factures récurrentes, comme le loyer, l'abonnement de téléphonie mobile ou la caisse-maladie.

Twint voit de nombreux avantages dans son offre de prélèvement direct. Les utilisateurs pourraient ainsi saisir et gérer facilement leurs autorisations de versement directement dans l'application, et garder à tout moment une vue d'ensemble sur les débits. Une opposition à un prélèvement est possible dans un délai de 30 jours. La facturation serait également simplifiée pour les entreprises, et la charge de travail liée aux rappels réduite, indique un communiqué.

Simplifier le paiement des factures

Twint a délibérément fixé le lancement de cette nouvelle fonctionnalité à l'an prochain, afin de proposer à temps une alternative au système de prélèvement LSV+, appelé à disparaître.

Celui-ci sera abandonné le 30 septembre 2028. Outre Twint, il existe aussi d'autres solutions de remplacement, comme eBill, la facture QR, l'ordre permanent ou l'ordre de paiement unique. Markus Kilb, le patron de Twint, souligne:

«Avec notre prélèvement direct, nous modernisons le système de prélèvement en Suisse et nous rendons le paiement des factures aussi simple que de twinter à la caisse d'un magasin ou dans une boutique en ligne.»

Les plus grandes banques suisses feraient également partie du projet, précise Markus Kilb. (trad. ysc)