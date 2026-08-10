Image: watson

Où admirer l'éclipse? 3 outils vous aident à trouver l'endroit idéal

Plusieurs sites web, dont l’un développé par un Romand, vous indiquent tout ce qu’il faut savoir pour observer le passage de l’ombre de la Lune sur le Soleil dans les meilleures conditions, ce mercredi 12 août.

Plus de «Suisse»

Mercredi soir, en fin de journée, lorsque l’astre solaire sera au plus bas, le ciel offrira un spectacle rare et fascinant: durant quelques instants, la Lune masquera une grande partie du Soleil. Si l’Espagne et le sud de la France restent les meilleurs endroits pour assister à ce fabuleux événement, la Suisse n’est pas en reste, avec un taux oscillant entre 88% et 92% d’obscuration selon la latitude.

Malheureusement, notre beau pays étant doté d’une topographie particulièrement marquée, nous ne serons pas tous logés à la même enseigne selon notre lieu d’habitation. En raison de sa faible hauteur sur l’horizon au moment de l’éclipse, le Soleil ne sera pas visible de partout.

Si le plateau de l’arc lémanique est particulièrement gâté, avec une vue dégagée vers le nord-ouest, la vue depuis certaines régions alpines ou vallonnées sera malheureusement masquée par le relief. De plus, le premier contact aura lieu vers 19h15 et le maximum vers 20h20, soit à un moment où la lumière sera déjà faible. Il ne faudra donc pas s’attendre à une nuit en plein jour, mais plutôt à une ambiance lumineuse singulière.

Si vous faites partie des chanceux ayant mis la main sur une paire de lunettes spécialement conçues pour observer le Soleil, plusieurs outils numériques ont été créés afin de vous permettre de profiter au mieux de cet événement si particulier.

Voici les outils en action 👇 Vidéo: watson

L'ombres des reliefs

Eclipsefan.org est une application web gratuite conçue pour planifier l'observation de l'éclipse solaire totale du 12 août 2026, offrant une carte interactive, un calculateur local et des prévisions météo. L'outil permet d'analyser le profil d'horizon 3D pour optimiser la visibilité de l'éclipse, qui sera partielle en Suisse et totale en Espagne et en Islande.

Vous pouvez voir ici les zones d’ombre sur les reliefs. Les meilleures conditions d’observation semblent se situer dans le massif du Jur, le plateau lémanique et les Préalpes, à moins que vous ne soyez alpiniste. Image: eclipsefan.org

Les vues en 3D

Le site eclipse.anisayari.com est un simulateur 3D et une carte interactive développés par l'ingénieur francais Anis Ayari pour visualiser l'éclipse solaire totale du 12 août. L'outil permet de calculer l'heure précise de l'événement, d'analyser la visibilité selon le relief local, et de visualiser la mécanique céleste en 3D.

L'arc lémanique est chanceuse: Image: eclipse.anisayari.com

Fribourg en demi-teinte: Image: eclipse.anisayari.com

Les Valaisans sont les moins bien lotis: Image: eclipse.anisayari.com

Les meilleurs spots

Sur sunsetatlas.ch, vous trouverez, à l’instar des exemples cités plus haut, bon nombre d’informations concernant l’éclipse du 12 août, comme le rapporte Le Nouvelliste. Cependant, ce site développé par un Genevois a une fonctionnalité plutôt sympathique, puisqu’il vous indique l’endroit idéal pour profiter de cette éclipse dans les alentours.

Une fois votre lieu d’habitation placé sur la carte, vous pouvez choisir la distance et le nombre de lieux à afficher afin de trouver les meilleurs points de vue. Image: sunsetatlas.ch

Dans le rayon le plus large, voici les meilleurs spots de Suisse romande pour assister à l’éclipse. Nos voisins français sont particulièrement bien exposés.

Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessus, le Chablais français et ses montagnes escarpées donnant sur l’ouest font office de balcon. Les rives du lac orientées dans cette direction et les points de vue en hauteur seront particulièrement favorables.

En Suisse, les meilleurs points de vue accessibles semblent être du côté du sommet de La Dôle (VD) et du Chasseral (BE), dans le massif du Jura, ainsi sur l’emblématique Moléson (FR) ou encore au Creux du Van (NE).