Le zoo Knie a remplacé l'un de ses monuments

Dans le canton de Saint-Gall, le zoo Knie a remplacé son tram à chevaux par un tramway électrique spécial, conçu entièrement par des apprentis.

Après soixante ans, le parc zoologique pour enfant du cirque Knie fait ses adieux à un monument. Son traditionnel tramway à chevaux est remplacé par une version électrique moderne. Ce «E-tram» circule désormais dans le par zoologique de Rapperswil.

Le projet a duré environ deux ans. Il a été réalisé en collaboration avec Stadler Rail et la Compagnie ferroviaire suisse du Sud-Est (SOB). Le véhicule a comme pour particularité d'avoir été conçu et construit exclusivement par des apprentis de l'entreprise Stadler.

Les trois chevaux qui transportaient jusqu’ici les visiteurs à travers le zoo peuvent désormais profiter d’une retraite bien méritée, selon la directrice du zoo, Sibylle Marti. Elle souligne en outre que la nouvelle offre est accessible aux personnes en fauteuil roulant, contrairement à l’ancienne version à traction animale.

Quant au coût du projet, le zoo ne divulgue aucune information. Le nouveau E-tram est en service régulier au Knies Kinderzoo depuis le 31 janvier.

