Ce bébé koudou né au zoo de Bâle va vous faire fondre

Carnet rose au zoo de Bâle: un adorable bébé koudou vient de naître.

L’année commence en douceur au pavillon des antilopes du zoo de Bâle. Le 16 janvier dernier, une petite femelle koudou (une espèce de mammifères africains de la famille des bovidés) a pointé le bout de son nez. Prénommée Xolani — ce qui signifie «la paisible» en zoulou — la nouvelle pensionnaire a été officiellement présentée par le zoo ce mercredi.

A sa naissance, la petite pesait tout juste 5,3 kilos. C’est une grande première pour le père, Usiku, né à Bâle en décembre 2023, qui découvre les joies de la paternité. La mère, Berenika, âgée de cinq ans, est quant à elle plus expérimentée puisqu’il s’agit de son quatrième petit.

Xolani fait encore ses premiers pas sur des pattes un peu tremblantes. Image: Zoo Basel

Pour l'instant, la vie de Xolani se résume à de longues siestes dans la paille. Les visiteurs devront donc s'armer d'un peu de patience avant de l'apercevoir gambader. Le zoo ne cache d'ailleurs pas son optimisme: d'autres naissances pourraient bien suivre dans les prochaines semaines.

Afin de préserver la tranquillité des animaux, le pavillon des antilopes restera fermé au public durant les matinées ces prochains jours. Une attention particulière pour cette espèce que le zoo de Bâle élève avec passion depuis 1956.

(sda)