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Berne veut bannir les lunettes connectées avec caméra dans ses piscines

Ce canton veut bannir les lunettes connectées avec caméra dans ses piscines

Une motion soutenue par plus de la moitié du Conseil de Ville demande d’interdire les lunettes connectées capables de filmer dans les piscines municipales.
06.09.2026, 10:4406.09.2026, 11:44
Meta glasses sit on display at Best Buy, Wednesday, Nov. 26, 2025, in Dallas. (AP Photo/Tony Gutierrez) Holiday Shopping
L’objectif est d’empêcher les enregistrements à l’insu des usagers dans les bassins, les douches et les vestiaires.Keystone

La Ville de Berne pourrait interdire le port de lunettes connectées avec une caméra intégrée dans les piscines municipales, qu'elles soient couvertes ou en plein air. Une motion déposée la semaine dernière au Conseil de Ville demande aux autorités de légiférer dans ce domaine.

Plus de la moitié des membres du législatif municipal ont signé cette motion qui vise à empêcher tout enregistrement à l'insu des personnes. Cette mesure s'appliquerait à la zone des bassins, aux douches et aux vestiaires. L'interdiction d'utiliser des lunettes connectées doit être inscrite dans les règlements des piscines.

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En outre, le personnel doit être formé et les usagers de ces espaces de loisirs doivent être informés avec une signalétique multilingue. La motion demande également qu’une extension à d’autres installations sportives municipales soit étudiée.

Les signataires justifient le dépôt de la motion par la volonté de protéger la vie privée dans des zones jugées sensibles. Les lunettes connectées sont difficilement identifiables des lunettes ordinaires et les enregistrements peuvent être mis en ligne sur Internet. (dal/ats)

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Initiative neutralité: ne modifions pas quelque chose qui marche
La neutralité suisse a brillé durant deux siècles grâce à sa flexibilité. L’initiative soumise au vote le 27 septembre risque au contraire de la figer et d’affaiblir la sécurité du pays, affirme notre chroniqueur, Damien Cottier.
L’initiative sur la neutralité soumise au peuple et aux cantons le 27 septembre peut sembler attrayante. Après tout, presque tout le monde en Suisse est favorable à la neutralité du pays. Alors, faut-il l’accepter pour qu’il en reste ainsi?

Non, car la Suisse est déjà neutre et elle le restera. En revanche, l’initiative est risquée: elle rigidifie à l’extrême une neutralité qui a bien servi la Suisse depuis deux siècles, précisément grâce à sa flexibilité face aux événements.
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