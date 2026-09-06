Berne veut bannir les lunettes connectées avec caméra dans ses piscines

Ce canton veut bannir les lunettes connectées avec caméra dans ses piscines

Une motion soutenue par plus de la moitié du Conseil de Ville demande d’interdire les lunettes connectées capables de filmer dans les piscines municipales.

Plus de «Suisse»

L’objectif est d’empêcher les enregistrements à l’insu des usagers dans les bassins, les douches et les vestiaires. Keystone

La Ville de Berne pourrait interdire le port de lunettes connectées avec une caméra intégrée dans les piscines municipales, qu'elles soient couvertes ou en plein air. Une motion déposée la semaine dernière au Conseil de Ville demande aux autorités de légiférer dans ce domaine.

Plus de la moitié des membres du législatif municipal ont signé cette motion qui vise à empêcher tout enregistrement à l'insu des personnes. Cette mesure s'appliquerait à la zone des bassins, aux douches et aux vestiaires. L'interdiction d'utiliser des lunettes connectées doit être inscrite dans les règlements des piscines.

En outre, le personnel doit être formé et les usagers de ces espaces de loisirs doivent être informés avec une signalétique multilingue. La motion demande également qu’une extension à d’autres installations sportives municipales soit étudiée.

Les signataires justifient le dépôt de la motion par la volonté de protéger la vie privée dans des zones jugées sensibles. Les lunettes connectées sont difficilement identifiables des lunettes ordinaires et les enregistrements peuvent être mis en ligne sur Internet. (dal/ats)