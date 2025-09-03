averses éparses16°
Gros changement à la SRF

Ag
A de 57 ans, Nathalie Wappler va quitter la SRF après l'avoir dirigée durant sept ans.Keystone

Nathalie Wappler quitte la direction de la SRF pour se lancer dans un nouveau défi professionnel. Le média alémanique confirme au passage la suppression définitive de 66 postes à plein temps d'ici à la fin de l'année.
03.09.2025, 13:4003.09.2025, 13:40
La radio-télévision alémanique SRF annonce le départ de sa directrice Nathalie Wappler pour la fin avril 2026. Agée de 57 ans, la principale intéressée dirige l'entreprise depuis 2019. Elle veut se lancer dans un nouveau défi professionnel.

Nathalie Wappler a annoncé sa démission mercredi lors d'une séance d'information au personnel, écrit la SRF. Elle souhaite transmettre ainsi le témoin à une nouvelle personne pour mener les changements à venir au sein de l'entreprise, après la transformation réussie et le bouclage des mesures d'économies en cours, indique la filiale alémanique de la SSR.

Il s'en va aussi 👇

Philippe Jeanneret quitte la RTS

Le même jour, la SRF a confirmé la suppression définitive de 66 postes à plein temps d'ici à la fin de l'année, annoncée le 1er juillet dernier. La mise en consultation réalisée durant l'été n'a pas permis de réduire le nombre de postes supprimés. Cette mesure doit être réglée à plus de 60% par des départs naturels et permettra d'économiser 12 millions de francs. (jzs/ats)

