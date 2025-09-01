Philippe Jeanneret quitte la RTS

Après 35 ans d’antenne, Philippe Jeanneret passe le relais. La météo RTS accueillera bientôt son successeur: Fabien Honsberger.

C’est la fin d’une ère: après 35 ans passés à annoncer soleil, pluie et coups de vent, Philippe Jeanneret s’apprête à tourner la page. Le présentateur vedette de la météo à la RTS prendra officiellement sa retraite le 25 décembre prochain. Mais pas question de disparaître du jour au lendemain: il continuera d’apparaître à l’antenne jusqu’en 2026, histoire d’accompagner en douceur la relève.

«J’épaulerai encore l’équipe jusqu’à l’été 2026. A ce titre, je ferai encore quelques présentations en tant que pigiste»

En effet, celui qu'on surnomme «Monsieur météo» continuera de présenter les bulletins en tant que pigiste.

Philippe Jeanneret (à gauche) quitte la RTS et Fabien Honsberger lui succèdera. Image: RTS

On connaît déjà son successeur

Car une nouvelle tête s’apprête à incarner la météo en Suisse romande. Son nom: Fabien Honsberger. À partir du 1er novembre, ce Lausannois de 35 ans rejoindra l’équipe météo. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que son CV n’a rien de banal.

A 16 ans, il lance sa boîte de conseil en informatique et communication, toujours active aujourd’hui. Cinq ans plus tard, il décroche une licence de pilote de ligne et vole dans l’aviation d’affaires de 2011 à 2017. Dans le même temps, il crée Radio Django, une radio participative, tout en multipliant les mandats pour la RTS et LFM.

Sa première vraie immersion à la RTS date de 2009, avec un stage dans l’émission On en parle. Il y enchaîne ensuite les rôles: recherchiste, chroniqueur, développeur de logiciels. En 2017, cap sur RTS Option Musique, où il gère la technique, la programmation et même les droits d’auteur. Depuis 2021, il anime aussi Les Matinales du week-end.

Mais Honsberger ne s’arrête pas là. Fan de musique, il préside les Rencontres musicales de la Vallée de Joux. Et quand il n’est pas derrière un micro, il siège comme conseiller communal au Chenit, où il vit avec sa compagne et leur petit garçon.

Pour lui, prendre la suite de Monsieur météo est une affaire à la fois pro et perso:

«La RTS, je l’ai d’abord connue comme auditeur et téléspectateur. Avec mes parents, nous suivions presque comme un rituel des émissions comme le 19h30, Forum, Aqua concert, Le Fond de la corbeille ou encore La Soupe est pleine. Sans oublier La météo bien sûr! Pour un pilote, c’est la donnée qui demande le plus d’attention, parce qu’elle évolue en permanence!»

Et le vétéran de la météo ne tarit pas d’éloges sur son successeur: «C’est une belle personne, un vrai passionné, généreux, et doté de grandes compétences. Je prévois que le public aura beaucoup de plaisir à le suivre!» (jah)