Action propose essentiellement des articles non-alimentaires. Image: Action/Shutterstock

Un Temu physique? Ce féroce discounter débarque en Suisse

Le géant néerlandais Action débarque en Suisse. Le discounter à l'expansion fulgurante et connu pour ses prix ultra-bas s'apprête notamment à ouvrir un site à Martigny (VS) fin avril.

Plus de «Suisse»

Le détaillant Action avait annoncé la couleur au moment de dévoiler ses objectifs cette année: ouvrir au moins un magasin par jour en 2025 . Et l'offensive stratégie du discounter néerlandais va gagner la Suisse.

Selon le Tages-Anzeiger, ce dernier s'apprête à ouvrir deux sites en terres helvétiques. Le premier dans le canton de Zurich, à Bachenbülach, le 5 avril prochain et le second à Martigny (VS), le 24 avril.

Dans ses magasins européens, Action propose des articles à moins d'un euro. Action

Le géant néerlandais comptait 2918 succursales dans pas moins de 12 pays fin 2024. En plus de la Suisse, Action s'implantera également en Roumanie cette année. Pour 2026, il lorgne les marchés croate et slovène et pourquoi pas américain à terme.

D'autres villes suisses à l'étude

Le chiffre d'affaires d'Action est à la hauteur de son impressionnante expansion, rapporte le Tagi. Avec 9,6 milliards d'euros, le discounter a enregistré une hausse de 20,9 % au premier trimestre 2024.

À la fin de l'exercice, son chiffre d'affaire s'élevait à 13,8 milliards d'euros, avec 352 nouveaux magasins ouverts et 10 641 employés embauchés. À noter que sur les plateformes de recherche d'emploi, on retrouve également du recrutement pour d'autres villes en Suisse comme Bâle, Winterthour, Olten (SO), Delémont (JU) et Matran (FR).

Des produits à moins de deux francs

Connu pour ses prix ultra-bas, Action propose essentiellement des articles non alimentaires: des jouets, du matériel de bureau et de décoration, des vêtements, des produits ménagers ainsi qu’une petite sélection de snacks et de boissons.

Dans ses magasins suisses, il vendra près de 1500 produits à moins de deux francs, avec 150 nouveautés chaque semaine. L'enseigne dispose également de ses propres marques en matière de compléments alimentaires, nourriture pour animaux et produits ménagers. (jzs)