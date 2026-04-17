La directrice de fedpol, Eva Wildi-Cortes. La Suisse impose de plus en plus d'interdictions d'entrée, notamment pour des raisons liées au terrorisme. Keystone

Pourquoi les interdictions d'entrée ont explosé en Suisse

L'Office fédéral de la police (fedpol) annonce en 2025 une nouvelle forte hausse des signalements et des mesures dans presque tous les secteurs d'activité criminels.

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A la mi-novembre 2025, la Gendarmerie royale du Maroc a arrêté le présumé parrain de la mafia Patrizio Forniti, recherché à l'international, ainsi que sa fiancée Monica M. Depuis juillet 2024, les deux individus faisaient l'objet d'un avis de recherche. Forniti figurait sur la liste des fugitifs les plus dangereux d'Italie. Le duo voyageait avec de faux passeports suisses.

Cette arrestation est l'un des sujets abordés dans le rapport annuel 2025 de fedpol, qui vient d'être publié. Les spécialistes de l'office ont établi, dans l'affaire de Casablanca, que les passeports en question étaient manifestement des contrefaçons intégrales. Ils présentent les mêmes caractéristiques qu'une série d'autres faux documents et proviennent donc vraisemblablement du même atelier de falsification.



Le rapport annuel de la Police fédérale révèle, par ailleurs, que les «chiffres d'affaires» de fedpol continuent d'augmenter dans presque tous les domaines.

Nette hausse des interdictions d'entrée

Ainsi, 512 interdictions d'entrée ont été prononcées pour motif de terrorisme, soit près de quatre fois plus que l'année précédente (126). Les interdictions d'entrée pour espionnage ont également augmenté, passant de 34 à 52. Pour la première fois, une interdiction a en outre été prononcée pour prolifération, c'est-à-dire pour transfert d'armes de destruction massive.

Le nombre de signalements suspects dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité a, lui aussi, continué de progresser. Le National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), aux Etats-Unis, a, à lui seul, transmis 16 750 signalements. Depuis 2021, ce chiffre a plus que doublé et continue de croître.

Les signalements suspects pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme ont également augmenté: ils ont progressé de 39% pour atteindre un peu plus de 21 000. Le nombre de personnes violentes lors de manifestations sportives a lui aussi enflé. En 2025, des mesures étaient actives à l'encontre de 488 personnes, contre 357 l'année précédente. Le nombre de personnes enregistrées dans la base de données sur les hooligans HOOGAN a augmenté de 10%, pour atteindre 1012.



En 2025, fedpol employait au total 1095 collaborateurs, dont 35% de femmes. L'année précédente, ils étaient 1073.

Un combat contre le crime «sur la bonne voie»

Dans son éditorial, la directrice de fedpol, Eva Wildi-Cortes, compare la criminalité organisée à un iceberg: une partie seulement devient visible à l'occasion de délits isolés, d'arrestations ou de saisies. Elle écrit:

«La majeure partie reste cependant sous la surface: des réseaux, des flux financiers et des structures qui échappent au regard immédiat et à la perception du public.»

L'ambition d'Eva Wildi-Cortes est grande: assécher l'iceberg, et «ne pas seulement en gratter la pointe». L'objectif est de chauffer l'eau autour de l'iceberg pour le faire fondre, explique-t-elle. L'un des moyens d'y parvenir est la stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée, adoptée en 2025 par la Confédération et les cantons. Un plan d'action national (NAP) correspondant est actuellement en cours d'élaboration. «Je suis confiante que nous sommes sur la bonne voie», déclare la directrice de fedpol.

La Suisse commence-t-elle à prendre de l'élan dans la lutte contre la criminalité internationale? La hausse du nombre de mesures et de signalements est, à tout le moins, un indice en ce sens.