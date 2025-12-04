image d'illustration Image: Shutterstock

Un premier cas d'infection au virus du Nil occidental détecté en Suisse

Une personne a été infectée au Tessin. Les autorités parlent d'un «événement attendu» mais écartent tout danger pour la population.

Pour la première fois en Suisse, un cas d'infection par le virus du Nil occidental a été détecté au Tessin. Selon les autorités, il n'y a pas de risque pour la population, car la saison des moustiques est terminée et le virus ne se transmet pas d'humain à humain.

Il s'agit d'un «événement attendu», a précisé jeudi le Département tessinois de la santé et des affaires sociales. Le virus avait déjà été détecté chez des moustiques surveillés par la Haute école spécialisée du Tessin (Supsi). De plus, sa propagation dans le nord-est de l'Italie était connue.

Le Tessin se préparait depuis un certain temps à ce premier cas de virus du Nil occidental. (jzs/ats)