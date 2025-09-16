Un moustique Culex et des particules du virus du Nil occidental (en jaune) dans une cellule infectée (en vert). Image: www.imago-images.de

Le Tessin se prépare à l'arrivée de ce dangereux virus

Les autorités tessinoises lancent une étude pour rechercher la présence du virus du Nil occidental dans les dons de sang. Porté par les moustiques, celui-ci est déjà très présent dans le nord de l'Italie.

Le Tessin se prépare à l'entrée sur son territoire du virus du Nil occidental, un agent infectieux déjà bien présent au sein des populations de moustiques du Nord de l'Italie. Le Service de transfusion sanguine de la Suisse italienne a lancé une étude pour rechercher la présence de ce type de virus dans les dons de sang.

Le Tessin sera un jour la porte d'entrée du virus du Nil occidental, affirme Stefano Fontana. Les moustiques dans le nord de l'Italie en sont déjà infectés, précise le médecin-chef du Service de transfusion sanguine de la Suisse italienne (CRS).

La dengue et le chikungunya ont également été détectés de l'autre côté de la frontière. Ces deux maladies virales, tout comme la fièvre du Nil, sont transmises par les moustiques. Le CRS a donc lancé une étude de surveillance de ces virus.

Il s'agira de déterminer dans quelle mesure la population tessinoise est entrée en contact avec ce type de virus et si des personnes ont déjà été infectées. Les enquêtes menées jusqu'à présent ont établi la présence du virus du Nil occidental chez des moustiques au Tessin depuis 2022, mais, pour l'instant, aucun cas chez l'être humain n'a été signalé.

Virus et anticorps

L'étude du CRS, qui va durer deux ans, va rechercher non seulement la présence des virus dans le sang issu des dons, mais aussi l'existence d'anticorps, qui serait la preuve qu'une personne a été en contact avec l'agent infectieux par le passé. Le sang analysé proviendra des régions du canton du Tessin où le virus du Nil occidental a été établi chez les moustiques, à savoir le Mendrisiotto et la plaine de Magadino.

L'étude est réalisée en collaboration avec l'Institut de microbiologie de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI), le service du médecin cantonal du Tessin et l'Institut de biomédecine de l'Université de la Suisse italienne. (jzs/ats)