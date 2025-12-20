assez ensoleillé
Deux stations-service ont été braquées au Tessin

Police forces guard the area awaiting the arrival of Federal Councillor Ignazio Cassis., during the event FDP Ticino, Switzerland-EU: Challenges and opportunities, an evening with Federal Councillor I ...
Deux stations-service ont été braquées au Tessin

Les attaques ont eu lieu le même jour dans deux villes du canton.
20.12.2025, 15:1720.12.2025, 15:17

Un homme a attaqué tôt samedi matin une station-service à Locarno (TI). Le braqueur a menacé la vendeuse et lui a attaché les mains et les pieds avec du ruban adhésif. Il a ensuite dérobé le contenu de la caisse et s'est enfui à pied. Un deuxième braquage a eu lieu quelques heures plus tard à Cadenazzo.

La première agression s'est produite peu après 05h30. Une chasse à l'homme a été lancée avec la participation de la police municipale, de la police cantonale, de la police routière ainsi que de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité frontalière (OFDT).

«C'est trop facile»: ce braqueur visait les musées suisses, il raconte

L'auteur était toujours en fuite samedi matin. La police cantonale tessinoise lance un appel à témoin. L'employée n'a pas été blessée.

En revanche, à Cadenazzo, à quelques kilomètres de Locarno, la caissière a été légèrement blessée lors d'une brève bagarre avec le braqueur. L'homme, cagoulé et armé d'un objet contondant, a fait irruption dans la station-service peu avant 11h00.

Là aussi, il est reparti avec son butin sur un scooter, non sans avoir encore menacé un passant dans sa fuite. La police a ouvert une enquête dans les deux cas. (ats)

