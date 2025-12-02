Ex-braqueur, Jonathan Moltado s'est confié pour la première fois devant un journaliste. capture d'écran rts

«C'est trop facile»: ce braqueur visait les musées suisses, il raconte

Condamné à trois ans de prison et maintenant libre, un Marseillais ayant braqué deux musées suisses révèle les dessous de ces affaires qui font les gros titres.

Seulement quelques semaines après le braquage retentissant du Louvre, c'est le Musée romain de Vidy qui a été pris pour cible. En une poignée de minutes, ce sont des dizaines de pièces d'or qui ont été raflées. Et le butin est colossal, estimé à plusieurs millions de francs

Un vent d'inquiétude souffle désormais dans les directions muséales de Suisse. Et il est justifié, affirme Jonathan Moltaldo, ancien braqueur. Au micro de Mise-au-Point, celui qui avait dévalisé le Musée de l'horlogerie Audemars-Piguet et celui de Jaeger-LeCoultre à la Vallée de Joux, s'exprime pour la première fois. Aujourd'hui repenti, il explique pourquoi les musées sont des cibles de choix, un choix presque logique:

«Il est beaucoup plus facile de braquer un musée qu’une banque ou un fourgon. Les fourgons, c'est difficile, c'est rare. Une banque, c'est encore plus dur, il faut de l'explosif, de la violence. Mais un musée c'est tellement facile.»

Pourtant, les musées abritent des objets d’une immense valeur patrimoniale, mais restent conçus pour accueillir du public, pas pour résister à des criminels déterminés:

«Les vitres ne sont même pas blindées»

L'ancien braqueur décrit un système de sécurité largement insuffisant, notamment lors de son casse du Musée Audemars-Piguet:

«Une simple fenêtre qui cède après trois coups, pas de rideau métallique qui tombe, rien. Pourtant, c’est le fleuron de l’industrie suisse et c’était protégé comme ça.»

Pour lui, le déséquilibre est total: beaucoup à gagner, très peu à risquer, un jackpot que l'on peut espérer sans violence.

Son braquage d’Audemars Piguet en 2010 en est l’exemple parfait: rapide, silencieux, méthodique.

«On était trois, moi et deux collègues. Le chauffeur restait en bas. Je lui ai dit que si on n’était pas là au bout de quatre minutes, il devait s’en aller.»

A 3h du matin, après deux semaines de repérages, il entre par une fenêtre du premier étage, brisée à la masse. Pendant qu’un complice casse les vitrines, lui ramasse les montres. Bilan: 59 montres volées.

De son autre casse, celui du musée Jaeger-LeCoultre, il dit simplement: «Quelqu’un nous a donné les infos: sécurité, nombre de caissons, contenu. On lui a donné ce qu’il voulait.» Simple, efficace.

Comment revendre le butin d'un braquage de musée

Une fois les objets volés, la revente commence immédiatement. «Je n’ai jamais porté les montres, je n’aime pas ça», prévient-il. Mais les acheteurs, eux, ne manquent jamais. Et ils les avaient avant le vol, comme c'est souvent le cas. Il décrit une chaîne internationale d’écoulement où tout disparaît sans laisser de trace:

«Certaines ont fini en Russie, en Israël, au Maroc, chez des princes… Qui va contrôler ça? Personne.»

Montres fondues pour récupérer les diamants, pièces revendues à des collectionneurs qui veulent les soustraire définitivement au circuit légal: rien ne revient.

Interrogé sur le vol à Vidy, Jonathan Moltaldo est sûr que le braquage était une commande: «Ils sont venus que pour ça, quelqu'un leur a commandé ça.» Image: capture d'écran rts

Moltaldo, fidèle à son code, ajoute:«Je n’ai jamais donné de noms. On ne balance pas. A Marseille, si tu balances, tu meurs.»

Aujourd’hui repenti et auteur d’un livre sur son parcours, il assure vouloir tourner la page. Mais son témoignage laisse un constat froid: la Suisse reste, pour les voleurs professionnels, un terrain où la valeur est immense… et les portes trop faciles à ouvrir. (hun)