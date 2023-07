Chiasso vit un calvaire avec son centre d'asile

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Toutefois, la sécurité externe relève exclusivement de la compétence de la police. Par ailleurs, la Confédération soutient les cantons dans cette tâche en leur versant un montant forfaitaire approprié pour soutenir leur personnel de sécurité et de police. Mais la conseillère municipale estime que «ces indemnités sont loin d'être suffisantes».

Les femmes voyageant seules et avec enfants sont hébergées séparément des hommes seuls ou en famille. En cas d'occupation très importante, les femmes peuvent exceptionnellement être hébergées dans des dortoirs familiaux mixtes.

A cela s'ajoutent les plaintes de jeunes femmes demandeuses d'asile. Dans un reportage vidéo du portail Ticinonline , certaines femmes ont expliqué comment elles avaient été harcelées (sexuellement) verbalement et physiquement par des colocataires.

La pétition de Moreno Colombo a été lancée après que l'on ait appris à quel point la situation était tendue non seulement dans l'espace public, mais aussi à l'intérieur des centres d'accueil. Des demandeurs d'asile se sont plaints de conditions insupportables dues à la chaleur. Les fenêtres ne pouvaient par exemple pas être ouvertes, mais des ventilateurs auraient été installés depuis.

Il rappelle également qu'auparavant, les demandeurs d'asile effectuaient des travaux d'intérêt général , ce qui contribuait à détendre la situation. «Maintenant, l'hostilité a augmenté», déplore-t-il. La conseillère municipale estime qu'il n'est pas possible d'organiser des programmes d'occupation pour autant de demandeurs d'asile. Lors du carnaval de Chiasso, tout juste 20 personnes ont pu être engagées.

Il a transmis une pétition au Département fédéral de justice et police (DFJP) dans laquelle il demande une réunion d'urgence avec la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, des représentants du SEM, du canton du Tessin et de la commune de Mendrisio.

Plusieurs conseillers municipaux ont déposé une motion visant à interdire la consommation de boissons alcoolisées dans l'espace public . L'ancien maire de Chiasso et président de l'organisation touristique régionale, Moreno Colombo, est, lui aussi, très inquiet.

Presque tous les jours, elle reçoit des photos, mais aussi des vidéos démontrant les problèmes qui surviennent dans l'espace public. La police doit souvent intervenir pour des délits mineurs comme le vol à l'étalage et les fonctionnaires sont alors insultés.

«Nous venons de rénover le petit parc de la ville pour 80 000 francs, et maintenant il n'est plus utilisable par la population locale — cela provoque des ennuis.»

En plus de la Piazza Indipendenza, une place de jeu située à proximité est devenue un lieu de rencontre pour les demandeurs d'asile. Les disputes y sont fréquentes, parfois même des bagarres. Les problèmes seraient surtout liés aux jeunes hommes originaires du Maghreb, affirme l'élue.

En effet, la pression migratoire se fait fortement sentir à la pointe sud de la Suisse . La gare fourmille de gardes-frontières qui contrôlent les trains et les quais. Selon le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), 545 personnes sont hébergées dans les trois dortoirs qui font partie du centre fédéral d'asile (CFA) de Chiasso.

Sonia Colombo-Regazzoni (PLR), conseillère municipale de Chiasso chargée du département de la sécurité, assure que «la situation a atteint un point critique, notre population est à bout». La petite ville frontalière avec l'Italie est habituée à la présence et à l'interaction avec les migrants, explique la politicienne, une grande partie de la population ayant elle-même des origines migratoires. Cependant, la limite tolérable a été dépassée, selon elle.

Le centre d'asile de Chiasso, au Tessin, est surpeuplé. Les débordements et incivilités se multiplient et la cohabitation se complique. La ministre de la Justice Elisabeth Baume-Schneider doit désormais calmer le jeu.

La petite ville frontalière de Chiasso est habituée à la présence et à l'interaction avec les migrants.

La petite ville frontalière de Chiasso est habituée à la présence et à l'interaction avec les migrants.

