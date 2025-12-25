La police et les pompiers ont vécu de grands moments en 2025

Les feux bleus ont à nouveau eu affaire à des situations cocasses cette année en Suisse. Morceaux choisis.

Plus de «Suisse»

Des policiers genevois suivent une manifestation. Keystone

Un chihuahua qui joue les héros en Valais, un taureau neuchâtelois qui sème le trouble en s'égarant ou encore les trottinettes électriques non conformes de la police genevoise. Cette année encore, la police et les pompiers ont mené quelques interventions extraordinaires, voire amusantes. En voici une sélection:

Animaux

Un python sur le palier

Un couple de retour de balade a fait une rencontre des plus surprenantes en août dernier à Villeneuve (VD). Il est tombé nez à nez avec un python royal sur le palier d'une porte près de son immeuble. Le serpent a été capturé par les pompiers. La femme a déclaré avoir aperçu une «chose, qui était presque jaune fluo». Elle a pensé «qu'un enfant avait dû oublier un jouet en plastique». Mais quand elle s'est approchée, la forme «a commencé à bouger».

Taureau de 600 kilos désorienté

Un taureau de 600 kilos a semé la panique à Montalchez (NE): il avait détruit sa clôture et s'était enfui. Alertswiss a averti les randonneurs, la police et même un hélicoptère de l'armée ont recherché l'animal devenu incontrôlable. Des agriculteurs l'ont retrouvé le lendemain au milieu des vaches dans un pâturage du même village.

Un chihuahua au pays des Saint-Bernard

Un chihuahua a aidé à sauver un homme sur un glacier au-dessus de Saas-Fee (VS) cet été. Il a attiré l'attention des secours après que son maître est tombé dans une crevasse. L'homme se trouvait avec son petit chien sur le glacier de Fee lorsqu'un pont de neige a lâché. Si l'accidenté a pu donner l'alerte grâce à son talkie-walkie, il n'a ensuite pas pu être localisé d'emblée. C'est alors que l'équipe de secours a discerné un léger mouvement sur un rocher: le chihuahua.

Poules en goguette

Plusieurs poules en liberté ont été retrouvées par la police dans une forêt près de Schüpfen (BE). Les forces d'intervention ont pu capturer huit pondeuses blanches et les ont confiées à un refuge pour animaux. Selon les investigations menées jusqu'à présent, c'est la troisième fois en quatre ans qu'on retrouve des poules à cet endroit.

Un chat prend le train

Un chat est monté dans un train à Altstätten (SG), il a voyagé jusqu'à Rorschach (SG). Les passagers ont informé la police, qui a pris en charge l'animal. Pendant que les agents cherchaient son propriétaire, le chat a fait une sieste sur le bureau.

Insolite

Esprits dérangés

Le colombarium du cimetière de Villars-sur-Glâne (FR) a été vandalisé en novembre. Dix «niches» ont été ouvertes et neuf urnes funéraires ont été emportées. Elles ont toutes été retrouvées à proximité de l'église et à la gare. Quatre d'entre elles ont été endommagées.

Flics et...déménageurs

En septembre, une femme a demandé à la police de Schwyz de l'aider à porter une lourde table dans son appartement. Elle souhaitait que quatre policiers interviennent en même temps. L'intervention a été refusée.

Une coque de téléphone dangereuse

La police zurichoise s'est rendue dans un kiosque du quartier 4 en février suite au signalement qu'une femme portait une arme à feu à la ceinture de son pantalon. «Les forces d'intervention étaient prêtes à donner l'alerte», a déclaré une porte-parole de la police municipale. En réalité, il ne s'agissait que d'une coque de téléphone portable en forme de pistolet.

Alerte au fruit puant

La police municipale de Zurich et les services sanitaires sont intervenus près d'un magasin après qu'une odeur de gaz a été signalée. Sur place, le danger a rapidement été écarté, ainsi que tout risque de fuite dans la conduite. Il ne s'agissait en fait que d'un durian, également appelé fruit puant, qui avait commencé à fermenter dans un container.

Trafic / Accidents

Course-poursuite avec des adolescents

Trois adolescents de 13 ans ont volé une voiture à La Chaux-de-Fonds (NE), avant de forcer un barrage de police. Cela a donné lieu à une course-poursuite à travers la ville, malgré deux pneus crevés. Ils n'ont été arrêtés que lorsqu'ils ont délibérément foncé sur un véhicule de police à l'arrêt. Personne n'a été blessé.

Un bus percute onze véhicules stationnés

Un bus a dévié de son itinéraire et a percuté onze véhicules stationnés, dont des voitures, un scooter et un vélo électrique à La Tour-de-Peilz (VD). Aucun blessé n'a été déploré. La police a supposé que le chauffeur avait fait un malaise.

Pommes de terre en perdition

Un tracteur a perdu plusieurs tonnes de pommes de terre sur la route à Weinfelden (TG) après l'ouverture du hayon de sa remorque. Le conducteur n'a rien remarqué et ce n'est qu'une heure plus tard qu'il a signalé l'incident.

Fuite par l'autoroute A1

Une nuit de février, un cambrioleur a risqué sa vie en tentant de fuir la police. Pour y arriver, il a enjambé une clôture de protection à Wettingen (AG) et a traversé l'autoroute A1 en courant. La police a ensuite «perdu le contact visuel».

Contrebande

Butin dans les sous-vêtements

La douane de Saint-Gingolph (VS) a trouvé des outils pour un cambriolage potentiel dans la voiture d'un Français de 21 ans. Il s'est avéré que celui-ci avait caché une montre de luxe volée dans ses sous-vêtements.

Tabatières chinoises à la douane

À Vallorbe (VD), un Italien voulait ramener chez lui et sans les dédouaner de précieuses tabatières chinoises et des boîtes à tabac à priser décorées. Leur valeur: plusieurs dizaines de milliers de francs.

Police / Justice

Fin des trottinettes électriques à Genève

Pendant des années, la police genevoise a utilisé des trottinettes électriques qui pouvaient rouler au-delà de la limite autorisée. Après la chute d'un policier en été 2023, des investigations internes ont révélé ce manque de conformité. La plupart des quinze véhicules ont été détruits sans être remplacés.

Un policier bernois regarde son portable au volant

En février 2024, un policier bernois a provoqué une collision sur la route. Il avait passé près d'une minute à lire et à taper sur l'écran de son téléphone en conduisant. Une caméra installée dans la voiture de service a enregistré l'incident. La justice a rejeté en mai sa tentative de faire interdire la vidéo comme preuve.

Pénurie de gaz lacrymogène pour les agents bernois

En juillet 2025, la police bernoise s'est soudainement retrouvée sans gaz lacrymogène. Elle a dû détruire tout son stock après qu'un journaliste a signalé, à l'issue d'une manifestation, que la date de péremption était dépassée depuis longtemps. (ats)