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Cinq personnes ont été arrêtées au Tessin après un braquage

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Cinq personnes ont été arrêtées au Tessin après un braquage

Le méfait avait été commis dans une station-service de Suisse-italienne.
04.07.2026, 17:5704.07.2026, 17:57

Cinq personnes ont été interpellées vendredi et samedi à la suite d'un braquage commis dans une station-service à Bironico (TI). Les auteurs ont menacé une employée et des clients avec un pistolet et se sont emparés d'argent liquide, ont indiqué samedi le parquet et la police cantonale.

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Le braquage s'est produit vendredi peu après 19h30 sur la Via Cantonale à Bironico. Un homme aurait fait irruption dans la station-service et aurait menacé l'employée ainsi que des clients avec un pistolet.

Dans le cadre de l'opération de recherche qui a suivi, la police a interpellé deux suspects vendredi soir. Il s'agissait d'un Suisse de 19 ans et d'un Italien de 18 ans, tous deux domiciliés dans la région de Lugano (TI).

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Samedi matin, trois autres personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue. Il s’agissait de trois mineurs âgés de 17 ans résidant dans la région, dont un Suisse, un Italien et un Érythréen. (ats)

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