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Cinq personnes ont été arrêtées au Tessin après un braquage

Le méfait avait été commis dans une station-service de Suisse-italienne.

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Cinq personnes ont été interpellées vendredi et samedi à la suite d'un braquage commis dans une station-service à Bironico (TI). Les auteurs ont menacé une employée et des clients avec un pistolet et se sont emparés d'argent liquide, ont indiqué samedi le parquet et la police cantonale.

Le braquage s'est produit vendredi peu après 19h30 sur la Via Cantonale à Bironico. Un homme aurait fait irruption dans la station-service et aurait menacé l'employée ainsi que des clients avec un pistolet.

Dans le cadre de l'opération de recherche qui a suivi, la police a interpellé deux suspects vendredi soir. Il s'agissait d'un Suisse de 19 ans et d'un Italien de 18 ans, tous deux domiciliés dans la région de Lugano (TI).

Samedi matin, trois autres personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue. Il s’agissait de trois mineurs âgés de 17 ans résidant dans la région, dont un Suisse, un Italien et un Érythréen. (ats)