assez dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Théâtre

Six spectacles pour un marathon théâtral à Vidy-Lausanne

Six spectacles pour un marathon théâtral à Vidy-Lausanne

Le Théâtre Vidy-Lausanne lance Tempo Forte, un festival condensé proposant 35 représentations sur deux week-ends.
05.04.2026, 10:3305.04.2026, 10:33
Le Théâtre Vidy-Lausanne lance Tempo Forte, un festival condensé proposant 35 représentations sur deux week-ends.
L’événement invite le public à enchaîner les spectacles dans un format immersif et accessible.Image: Lausanne Tourisme

Le théâtre de Vidy-Lausanne propose six spectacles à voir dans le cadre de Tempo Forte, son «festival au coeur de la saison». Durant deux longs week-ends, du 23 avril au 3 mai, pas moins de 35 représentations auront lieu pour faire découvrir ces oeuvres produites ou coproduites par l'institution. Un «pass spécial» pour trois entrées sera proposé pour l'occasion.

«Pensée comme un parcours, la manifestation propose des horaires aménagés permettant d'assister à plusieurs spectacles sur une même journée.»
Le théâtre Vidy-Lausanne

L'institution entend ainsi «renforcer le lien avec le public local et régional, tout en facilitant la venue de professionnels suisses et internationaux».

Les spectacles présentés sont «Thésée, sa vie nouvelle» de Valérie Dréville et Guy Cassiers, «Shout Twice» de Mélissa Guex et Katerina Andreou, «Meat me in Paradise» de Massimo Furlan, Claire de Ribaupierre, Vinciane Despret et Pierre-Oiliver Dittmar, ainsi que «Le cheval qui peint» d'Old Masters.

«Ultraficción nr.1/Fracciones de tiempo» du collectif El Conde de Torrefiel sera présenté en première suisse, sur une colline devant des arbres à Vidy. Une autre production hors les murs est au programme, à savoir «Alouettes – Pièce de champ», d'Emilie Rousset et Caroline Barneaud qui se déroulera à la ferme de la Blécherette. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
de Margaux Habert
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
5
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
de Reto Heimann
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
4
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
de Alessia Barbezat
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
2
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
Thèmes
On a testé Rollers, ce nouveau mini-golf-bar ultra kitsch à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les trois médias qui devraient survivre, selon le CEO de Ringier
Pour Marc Walder, en Suisse, seuls quelques titres de presse pourraient tirer leur épingles du jeu après le déferlement de l'intelligence artificielle.
En Suisse, seules trois grands médias devraient survivre économiquement à l’ère numérique. Il s'agit de la NZZ, de Blick et de 20 Minuten. C’est en tous cas l’avis du directeur général de la maison de presse Ringier, Marc Walder, comme il l’a déclaré à la NZZ am Sonntag.
L’article