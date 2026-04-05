Six spectacles pour un marathon théâtral à Vidy-Lausanne

Le Théâtre Vidy-Lausanne lance Tempo Forte, un festival condensé proposant 35 représentations sur deux week-ends.

Plus de «Suisse»

L’événement invite le public à enchaîner les spectacles dans un format immersif et accessible. Image: Lausanne Tourisme

Le théâtre de Vidy-Lausanne propose six spectacles à voir dans le cadre de Tempo Forte, son «festival au coeur de la saison». Durant deux longs week-ends, du 23 avril au 3 mai, pas moins de 35 représentations auront lieu pour faire découvrir ces oeuvres produites ou coproduites par l'institution. Un «pass spécial» pour trois entrées sera proposé pour l'occasion.

«Pensée comme un parcours, la manifestation propose des horaires aménagés permettant d'assister à plusieurs spectacles sur une même journée.» Le théâtre Vidy-Lausanne

L'institution entend ainsi «renforcer le lien avec le public local et régional, tout en facilitant la venue de professionnels suisses et internationaux».

Les spectacles présentés sont «Thésée, sa vie nouvelle» de Valérie Dréville et Guy Cassiers, «Shout Twice» de Mélissa Guex et Katerina Andreou, «Meat me in Paradise» de Massimo Furlan, Claire de Ribaupierre, Vinciane Despret et Pierre-Oiliver Dittmar, ainsi que «Le cheval qui peint» d'Old Masters.

«Ultraficción nr.1/Fracciones de tiempo» du collectif El Conde de Torrefiel sera présenté en première suisse, sur une colline devant des arbres à Vidy. Une autre production hors les murs est au programme, à savoir «Alouettes – Pièce de champ», d'Emilie Rousset et Caroline Barneaud qui se déroulera à la ferme de la Blécherette. (dal/ats)