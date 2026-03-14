Parmi les autres attractions touristiques du Tessin, Swissminiatur débute aussi sa saison. Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Swissminiatur lance sa saison 2026 au Tessin

Le parc de miniatures de Melide a rouvert ses portes samedi, inaugurant un tunnel immersif à taille réelle qui plonge les visiteurs dans l’univers des mines suisses.

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Parmi les autres attractions touristiques du Tessin, Swissminiatur débute aussi sa saison. Le site de Melide a rouvert officiellement ses portes samedi, avec l’inauguration de sa première reproduction à taille réelle.

Ce projet met en valeur l’un des lieux les plus emblématiques du parc: le seul tunnel de passage situé au cœur de l’espace d’exposition, entièrement réaménagé pour permettre aux visiteurs de vivre l’expérience d’une vraie mine. Un parcours immersif qui célèbre la tradition minière suisse et rend hommage à l’historique mine d’or de Sessa.

Lors de la présentation de la nouvelle installation samedi, les participants ont pu découvrir un environnement recréé avec beaucoup d’attention aux détails. Dans le tunnel, l’atmosphère d’une véritable galerie minière a ainsi été reproduite notamment avec de vrais rails, un authentique conduit d’air, des poteaux de soutien, une porte originale de la mine et un mur en pierres sèches rappelant la fermeture des galeries. Sans oublier un petit autel dédié à Sainte-Barbe, protectrice traditionnelle des mineurs.

Outre les célèbres miniatures, le site propose dès cette saison une nouvelle façon de découvrir l'histoire et les traditions de la Suisse., indique ses responsables dans un communiqué.

Le parc restera ouvert tous les jours jusqu’au 8 novembre. Outre l'exposition permanente et les attractions, il présente des événements et des activités consacrés à la découverte de la Suisse. (tib/ats)