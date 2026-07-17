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Drag Race France: Kevin Germanier se lâche

Le Valaisan a fait ses débuts sur Drag Race France en tant que membre du jury.
Le Valaisan a fait ses débuts sur Drag Race France en tant que membre du jury.image: france 2

«Le Suisse ne sera pas neutre ce soir»: Kevin Germanier se lâche

Après la Fashion Week de Paris et le Montreux Jazz Festival, Kevin Germanier s’est offert jeudi soir une nouvelle vitrine internationale en rejoignant le jury de Drag Race France, où le créateur valaisan a livré ses verdicts aussi pointus que des aiguilles à tricoter.
17.07.2026, 10:1117.07.2026, 10:11

Visage déjà connu des inconditionnels de mode et de couture, il l'est désormais également un peu moins pour les mordus de Drag Race France. Jeudi soir, Kevin Germanier a fait ses débuts comme juge invité dans le deuxième épisode de la quatrième saison de l’émission culte de France 2, aux côtés de la présentatrice Nicky Doll, des jurés habituels Daphné Bürki et Anggun, ainsi que du chanteur Bilal Hassani.

Et, d'emblée, le couturier que tout le monde s'arrache a annoncé la couleur aux participantes, au public et à ses collègues du jury:

«Le Suisse ne sera pas neutre ce soir»
Kevin Germanier
Le jury a été impitoyable ce jeudi soir sur le deuxième épisode de la saison 4.
Le jury a été impitoyable ce jeudi soir sur le deuxième épisode de la saison 4.image: france 2

Au programme: un traditionnel «talent show», où les neuf drag queens encore en lice devaient prouver qu’elles avaient bien plus que des looks spectaculaires dans leur garde-robe. Chant, danse, théâtre, humour ou performances plus déjantées: les candidates ont été départagées autant sur leur créativité que sur leur présence scénique.

Créateur de génie oblige, le Valaisan s’est surtout illustré par des commentaires centrés sur les silhouettes, l’audace et le sens du détail, un registre dans lequel il évolue depuis des années. En tout cas, il a eu l'air très impressionné, à en juger ses mimiques tout au long des performances des participantes.

Voire même un peu surpris par moments.
Voire même un peu surpris par moments.image: france 2

Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans ont d’ailleurs estimé que le Valaisan avait toute sa place dans le jury, certains regrettant même qu’il ne soit pas invité lors d’une future épreuve entièrement consacrée à la mode («ball»), où son expertise ferait encore davantage mouche.

Un mois de juillet très chargé

Cette apparition télévisée vient compléter un mois de juillet bien rempli pour le styliste de 34 ans. Début juillet, il présentait sa nouvelle collection haute couture à Paris. Puis il signait l’affiche officielle du Montreux Jazz Festival, une première pour un créateur de mode.

La nouvelle affiche du Montreux Jazz est un «véritable chaos»

Et, cette semaine, il révélait avoir imaginé le pantalon capri sur mesure porté par la Suédoise Zara Larsson lors de son concert à Montreux, une collaboration qui s’ajoute à une liste de clientes toujours plus impressionnante, de Taylor Swift à Beyoncé, en passant par Lady Gaga et Rihanna.

D'ailleurs, Zara Larsson est désormais l’une de ses collaboratrices les plus fidèles. Avant le MJF, c'est aux Grammy Awards 2026 qu'elle portait un ensemble couture doré confectionné par Germanier. Preuve que le talent suisse n'a pas fini de rayonner sur la scène internationale. (mbr)

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