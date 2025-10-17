en partie ensoleillé12°
Grisons: Valendas élu «Best Tourism Village» par l’ONU

Dorfansicht von Valendas im Buendner Oberland, aufgenommen am Donnerstag, 28. September 2006. Der Heimatschutz setzt sich fuer die Erhaltung der alten Haeuser im Dorfkern von Valendas ein. Insbesonder ...
Valendas entre au palmarès des plus beaux villages du monde.Image: KEYSTONE

Cette commune suisse élue «meilleur village touristique» du monde

Le village grison de Valendas a été distingué par l’Organisation mondiale du tourisme pour son modèle durable et ses traditions préservées.
17.10.2025, 18:2417.10.2025, 18:24

Le village grison de Valendas, dans la région de Surselva, a été désigné «Best Tourism Village» par l’Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism). Le tourisme suisse peut ainsi se targuer de compter déjà dix localités distinguées par cette organisation internationale.

Pour la cinquième édition de cette initiative mondiale, plus de 270 candidatures issues de 65 Etats membres ont été soumises, selon un communiqué du gouvernement fédéral publié vendredi.

Quels étaient les critères?

Les villages candidats devaient combiner une activité touristique significative avec des pratiques traditionnelles, comme l’agriculture ou la sylviculture, tout en utilisant le tourisme pour préserver et valoriser leur patrimoine culturel, dans une perspective de durabilité.

Une sélection nationale, menée par une commission suisse composée de représentants du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), de l’Association suisse du tourisme et de Suisse Tourisme, avait retenu cet été deux candidatures:

  • Evolène (VS).
  • Valendas (GR).

Le jury international de l’agence onusienne a finalement porté son choix sur Valendas, séduit par le caractère préservé du village et son engagement en faveur d’un tourisme durable. La remise officielle du prix «Best Tourism Village» s’est tenue à Huzhou, en Chine, lors de la troisième rencontre annuelle du réseau BTV. (jah/avec dpa)

