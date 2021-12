Trains (à nouveau) supprimés entre Lausanne et Genève

Image d'illustration. Image: KEYSTONE

Trains (à nouveau) supprimés entre Genève et Lausanne

Le trafic ferroviaire qui relie Genève et Lausanne est à l’arrêt ce jeudi. En cause: une panne.

Le trafic ferroviaire est interrompu, ce jeudi, entre Genève et Lausanne dans les deux sens, annoncent les CFF. Une panne entre Coppet (VD) et Gland (VD) en est la cause.

Ces perturbations qui concernent plus précisément les lignes IC1, IC5, et IR90 devraient durer jusqu'à 16h10, est-il précisé sur le site internet.👇 Notons que la panne devait durer, au départ, que jusqu'à 14h10.

D'ici là, au moins, des suppressions et des retards sont attendus. Des informations complémentaires devraient être soumises d'ici 13h45. (mndl)

(développement suit)